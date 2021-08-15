Malezya'da Kovid-19 aşısını tamamlayanlar için daha fazla serbestlik getirildi - Son Dakika

KUALA Malezya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını tamamlayanlar için geçen hafta ilan ettiği kolaylıkları artırdı.

Başbakan Muhyiddin Yasin, yazılı açıklamasında, iki doz aşı yaptıranlar için Kovid-19 salgını kısıtlamalarında yeni hafifleme uygulamalarına ilişkin detayları verdi.

Bu kapsamda kuaför ve güzellik salonları ile elektronik, tekstil, mobilya ve aksesuar gibi hizmet sektöründen dükkan çalışanlarının iki doz aşı yaptırması durumunda faaliyetlerini sürdürebileceğini belirten Muhyiddin, aşısı tam olan vatandaşların da bu dükkanlara giriş yapabileceğini kaydetti.

Muhyiddin ayrıca araba yıkama ve tamir merkezlerinin de aşısı tam olanlara yeniden açılacağını ifade etti.

Şimdiye kadar 1 milyon 400 binin üzerinde kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 12 bini geçti.