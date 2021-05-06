Malezya'da Kovid-19 nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletildi - Son Dakika

KUALA Malezya'da ramazanın başından bu yana günlük Kovid-19 vakalarındaki artışı durdurmak üzere, dün Selangor eyaletine bağlı 6 bölgede ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağının kapsamı, başkent Kuala Lumpur ile Johor, Terengganu ve Perak eyaletlerine genişletildi.

Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, basın toplantısında, 7-20 Mayıs'ta geçerli olmak üzere başkent Kuala Lumpur'un bütün bölgelerinde Kovid-19 nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağının uygulanacağını belirtti.

Johor eyaletindeki kısmi sokağa çıkma yasağının Johor Bahru, Kulai ve Kota Tinggi kentleriyle sınırlı tutulacağını belirten Bakan İsmail, Perak'ta Taiping kenti ve Larut Matang Selama bölgesinde yasağın geçerli olacağını kaydetti.

İsmail, Terengganu eyaletinde ise Kovid-19 vakalarının yüksek olduğu 14 ilçede kısmi sokağa çıkma yasağının yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Kısmi sokağa çıkma yasağı kurallarının gün içinde detaylı olarak ilan edileceğini ifade eden İsmail, ramazan bayramı boyunca halkı Kovid-19 tedbirlerine azami uyum göstermeye çağırdı.

Savunma Bakanlığı dün, Selangor eyaletindeki 6 ilçede 6-17 Mayıs tarihlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Şimdiye kadar 424 bin 376 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da, virüs kaynaklı can kaybı sayısı 1591'e ulaştı.