Malezya'da Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

KUALA Malezya hükümeti, ramazandan bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle 12 Mayıs'tan 7 Haziran'a kadar ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Gazetecilere açıklama yapan Başbakan Muhyiddin Yasin, ülkede günlük vaka artışlarının 4 bini geçmek üzere olduğunu ve mevcut tedbirlerin bu artışı önlemekte yetersiz kalacağını belirtti.

Bu kapsamda başkent Kuala Lumpur ile Selangor, Johor, Penang, Pahang, Perak, Terengganu eyaletlerindeki bazı ilçelerde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının kapsamının tüm ülkeye yayılacağını söyleyen Başbakan Muhyiddin, "Bütün ülkede 12 Mayıs-7 Haziran arasında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır." dedi.

Muhyiddin, yasak dahilinde il ve ilçeler arası seyahatlere acil durumlar haricinde müsaade edilmeyeceğine dikkati çekerek, "Düğün, yemek, tören ve kamusal etkinlikler yasaklanacak." şeklinde konuştu.

Şahsi araç ve taksilerde 3 kişiden fazla yolcuya izin verilmeyeceğini vurgulayan Muhyiddin, toplu taşıma vasıtalarının yüzde 50 kapasiteyle faaliyete devam edeceğini açıkladı.

Muhyiddin, kısmi sokağa çıkma yasağı kapsamında kamusal ve özel çalışma ofislerinde yüzde 30'un üzerinde doluluk oranına müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

Ramazan Bayramı kutlamaları yasak

Ramazan Bayramı boyunca yasak denetiminin çok sıkı yapılacağını belirten Muhyiddin, "Bayram kutlamaları tamamen yasaklanmıştır. Bu kapsamda aile, akraba ve mezarlık ziyaretleri yapılmayacaktır." dedi.

Malezya Başbakanı, bayram namazlarının ise camilerde sadece 50 kişiyle sınırlı tutulacağını ifade etti.

Malezya Savunma Bakanlığı bu sabah, ek Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde il ve ilçeler arası seyahat yasağı getirmişti.

Kovid-19 vakalarının yüksek olduğu bölgelerdeki alışveriş merkezleri ise 3 günlüğüne kapatılmıştı.

Malezya'da Kovid-19 nedeniyle ilk kısmi sokağa çıkma yasağı 2020'de 18 Mart ile 4 Mayıs arasında uygulanmış, şehirler ve eyaletler arası seyahat yasaklanmıştı.

Bu yıl başkent Kuala Lumpur ve çok sayıda eyalette, 13 Ocak ile 4 Mart arasında ikinci kez kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmış, eyaletler arası seyahatler engellenmişti.

Şimdiye kadar 444 bin 484 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1700'e ulaştı.