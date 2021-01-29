Malezya'da Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik faaliyetler durdurulmayacak - Son Dakika

Malezya'da Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik faaliyetler durdurulmayacak

29.01.2021 12:03
Malezya'da Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik faaliyetler durdurulmayacak, System.String[]

KUALA Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol edilememesi durumunda ekonomik faaliyetlerin geçen yıl olduğu gibi bir daha durdurulmayacağını açıkladı.

KUALA Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol edilememesi durumunda ekonomik faaliyetlerin geçen yıl olduğu gibi bir daha durdurulmayacağını açıkladı.

CNBC'ye röportaj veren Maliye Bakanı Zafrul Abzul Aziz, ülkedeki Kovid-19 salgınının durumuna ve Malezya'nın 2021 ekonomik toparlanma planına değindi.

Ülkede virüs nedeniyle ilan edilen ve 4 Şubat'a kadar sürecek sokağa çıkma yasağının etkili olmaması durumunda ekonomik faaliyetlerin tamamen durdurulacağına dair iddiaları değerlendiren Bakan Zafrul, "Mevcut tedbirleri göz önünde bulundurarak günlük vaka artışlarının azalacağına inanıyoruz. Salgına dair en kötü senaryonun bile vuku bulması durumunda ekonomi sektörü tamamen kapatılmayacak. Bunun yerine Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırma yoluna gidilecek." açıklamasında bulundu.

Zafrul, salgının etkisini sürdürmesine karşın Malezya'nın 2021'de ekonomik toparlanma hedefini gerçekleştirmekte kararlı olduğunu vurgulayarak, "Küresel ticaretin, 2021'de, geçen seneye kıyasla yüzde 8 büyümesi bekleniyor. Malezya da bu büyümenin gerisinde kalmayacaktır." şeklinde konuştu.

Malezya hükümeti, günlük Kovid-19 vaka artışlarının Aralık 2020'den bu yana 4 haneli rakamlarda izlemesi üzerine 13-26 Ocak arası ülkenin 5 eyaleti ve 3 federal bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Daha sonra 4 Şubat'a kadar uzatılan sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletilerek, ülkenin 7 eyaletinde daha uygulamaya konmuştu.

Toplam 198 bin 208 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 717'ye ulaştı.

Maliye Bakanı, Röportaj, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya'da Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik faaliyetler durdurulmayacak - Son Dakika


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