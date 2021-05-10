Malezya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında il ve ilçeler arası seyahat yasağı getirildi - Son Dakika

KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için ülke genelinde il ve ilçeler arası seyahat yasağı uygulanmaya başladı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının, mayıs ayı sonuna doğru günlük Kovid-19 vaka artışlarının 7 binli rakamlara yükseleceği uyarısı üzerin ek tedbirler alındığı bildirildi.

Halihazırda eyaletler arası seyahat yasağının yanı sıra ülkede 10 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde il ve ilçeler arasında seyahat yasağı uygulanacağını kaydeden bakanlık, "Bu kapsamda seyahatler, sadece polis izni dahilinde mümkün olacaktır." açıklamasında bulundu.

Bakanlık, iş sebebiyle il veya ilçe dışına çıkmak zorunda kalan kişilerin, Uluslararası Ticaret ve Endüstri Bakanlığından izin alması gerektiğini belirterek, sağlık gerekçesiyle seyahat edecek vatandaşların ise sadece doktorlarından imzalı mektup almasının yeterli olduğunu ifade etti.

Bazı alışveriş merkezleri 3 gün kapatıldı

Öte yandan ek Kovid-19 tedbirleri kapsamında, ülkede vakaların yüksek olduğu bölgelerdeki alışveriş merkezleri 3 günlüğüne kapatıldı.

Başkent Kuala Lumpur'daki Suria KLCC, Pavilion, Mid Valley Megamall ve Sunway Pyramid, kapatılan kalabalık alışveriş merkezleri arasında yer aldı.

Ayrıca başkent Kuala Lumpur ile Selangor, Johor, Perak ve Terengganu eyaletlerine bağlı bazı şehirlerde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletildi.

Buna göre Penang, Pahang ve Perak eyaletlerinde Kovid-19 vakalarının yüksek olduğu il ve ilçelerde, 10-23 Mayıs'ta kısmi sokağa çıkma yasağı geçerli olacak.

Malezya'da 3. kısmi sokağa çıkma yasağı

Malezya'da Kovid-19 nedeniyle ilk kısmi sokağa çıkma yasağı 2020'de 18 Mart ile 4 Mayıs arasında uygulanmış, şehirler ve eyaletler arası seyahat yasaklanmıştı.

Bu yıl başkent Kuala Lumpur ve çok sayıda eyalette, 13 Ocak ile 4 Mart arasında ikinci kez kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmış, eyaletler arası seyahatler engellenmişti.

Ramazanın başından bu yana ülkede Kovid-19 vaka artışlarının yükselmesi üzerine üçüncü kez sokağa çıkma yasağı getirilmiş, Kuala Lumpur ile Selangor, Johor, Perak ve Terengganu eyaletlerine bağlı çok sayıda şehirde 7-20 Mayıs'ta yasağın uygulanmasına karar verilmişti.

Şimdiye kadar 440 bin 677 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da virüs kaynaklı can kaybı sayısı 1683'e ulaştı.