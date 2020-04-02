Malezya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 4 binden fazla kişi gözaltına alındı - Son Dakika

KUALA Malezya'da polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ülke genelinde geçen ay ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağına riayet etmeyen 4 binden fazla kişiyi gözaltına aldı.

Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, yaptığı açıklamada, yasağın ilan edildiği 18 Mart'tan bu yana zaruri ihtiyaç haricinde dışarı çıkan toplam 4 bin 189 kişinin gözaltına alındığını belirterek bu kişilerden 1449'una suçlamalar yöneltildiğini ifade etti.

Bakan İsmail, "Suçlananların bazıları para cezasına, bazıları 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yasağın ihlali ve güvenlik güçlerinin görevine mani olmak suçlarıyla cezalandırıldılar." dedi.

Kısmi sokağa çıkma yasağının ikinci evresinde yasağa uyma oranının gittikçe arttığını belirten İsmail, "Bu safhada polis, kısmi sokağa çıkma yasağına uyumun sağlanması için daha müsamahasız davranacaktır." diye konuştu.

Toplam vaka sayısı 3 bin 116 oldu

Öte yandan Malezya genelinde Kovid-19 vakaları bugün 208 artarak 3 bin 116'ya yükseldi.

Sağlık Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünkü vaka artışının önceki günlerden daha yüksek olduğuna işaret ederek yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50'ye yükseldiğini belirtti.

Direktör Nur Hişam, Kovid-19 hastalarından 767'sinin tedavi edildiğini belirterek "Malezya, Kovid-19 hastalarının tedavisinde başarılı bir sınav vermektedir." ifadesini kullandı.