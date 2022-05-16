Malezya'da Kovid-19 vaka sayıları bir haftada yaklaşık yüzde 120 arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Malezya'da Kovid-19 vaka sayıları bir haftada yaklaşık yüzde 120 arttı

16.05.2022 15:35
Malezya'da Kovid-19 vaka sayıları bir haftada yaklaşık yüzde 120 arttı

KUALA Malezya genelinde 8-14 Mayıs arasında kaydedilen yeni Kovid-19 vaka sayılarının bir önceki haftaya kıyasla yüzde 119,2 arttığı bildirildi.

KUALA Malezya genelinde 8-14 Mayıs arasında kaydedilen yeni Kovid-19 vaka sayılarının bir önceki haftaya kıyasla yüzde 119,2 arttığı bildirildi.

Malezya Sağlık Genel Müdürü Dr. Noor Hisham Abdullah, yaptığı açıklamada, ülke genelindeki haftalık vaka sayısının bir önceki haftada 8 bin 732 olduğunu, bu rakamın 8-14 Mayıs arasında 19 bin 137'ye ulaşarak yüzde 119,2'lik artış gösterdiğini belirtti.

Sağlık tesisleri, kamu hastaneleri, Kovid-19 karantina ve tedavi merkezlerine kabul edilen hasta sayısı da bir önceki haftaya oranla yüzde 38 yükseldi.

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 2 bin 239 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 4 milyon 478 bin 112'ye yükseldi. Ülkede, 1263 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 4 milyon 411 bin 762 oldu.

Son 24 saatte 3 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 35 bin 615'e ulaştı.

YORUMLAR
500
Sözcü: Çin Ekonomisinin Omicron Etkilerinden Kademeli Olarak Kurtulması Bekleniyor Sözcü: Çin Ekonomisinin Omicron Etkilerinden Kademeli Olarak Kurtulması Bekleniyor BM gibi üniversite: 120 ülkeden 5 bin yabancı öğrenci BM gibi üniversite: 120 ülkeden 5 bin yabancı öğrenci

Togo Cumhuriyeti, Malezya, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya'da Kovid-19 vaka sayıları bir haftada yaklaşık yüzde 120 arttı - Son Dakika


Son Dakika
21:17 Mansur Yavaş, Kürt seçmenin oyunu alabilir mi? Akıllara 2019 yerel seçimleri geldi
21:15 Kan donduran olay! Başından silahla vurulmuş ve eli kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu
20:50 Gol attı ama sevincini yaşamadı! Yunus Akgün, 10 gün sonra Galatasaray'a geri dönecek
20:36 Ülkemizde 16 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, bin 254 yeni vaka tespit edildi
20:34 30 yılın ardından ilk kadın isim! Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu
20:19 Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye yapacakları ziyarete tepki gösterdi: Boşuna yorulmasınlar
20:15 Yorumcu Önder Özen açıkladı! İşte Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor'la ilgili şaşırtan gerçek
19:53 Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın sır ölümü hakkında soruşturma başlatıldı
19:19 İkna etmeyi başardılar! Altay'ın yeni başkanı Mustafa Denizli oluyor!
18:57 Sarı-lacivertli formayı son kez giydi! Yıldız futbolcu Berke, Fenerbahçe'ye veda etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 21:38:12. #1.11#
SON DAKİKA: Malezya'da Kovid-19 vaka sayıları bir haftada yaklaşık yüzde 120 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement