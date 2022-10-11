Malezya'da "Le Tour de Langkawi 2022" bisiklet yarışının Kuala Lumpur etabı tamamlandı

Malezya'da 1996'dan bu yana düzenlenen "Le Tour de Langkawi" bisiklet yarışının bu yılki 1. etabı yoğun yağışa rağmen başkent Kuala Lumpur'daki Petronas ikiz kulelerindeki bitiş çizgisinde tamamlandı.

Malezya'da eski Başbakan Mahathir Muhammed döneminde başlatılan ve Petronas sponsorluğunda düzenlenen geleneksel bisiklet yarışı dünyanın çeşitli bölgelerinden sporcuları bir araya getirdi.

Langkawi şehrinde noktalanması planlanan ve toplamda 8 etaptan oluşan bisiklet yarışının 157,3 kilometrelik ilk etabı, Kualah Pilah bölgesinde başladı ve Kuala Lumpur'un merkezindeki Petronas ikiz kulelerinin de bulunduğu KLCC bölgesinde tamamlandı.

Astana Kazakistan takımından Syritsa Gleb, Kuala Lumpur etabını 3 saat 43 dakika 33 saniyede tamamlayarak ipi göğüsleyen sporcu oldu.

Uno-x pro takımından Blıkra Erlend ikinci ve Movistar takımından Kanter Max ise yarışı üçüncü olarak tamamladı.

Le Tour de Langkawi 2022'nin kalan 7 etabı yarın itibarıyla kaldığı yerden devam edecek ve yarış 18 Ekim'deki Kuah-Langkawi Loop etabıyla tamamlanacak.

Geleneksel bisiklet yarışı, hava muhalefetine rağmen halkın ve turistlerin yoğun ilgisiyle karşılanırken yarışmacıların bitiş çizgisine varmasına saatler kala bölgeye kurulan stantlar ziyaretçi akınına uğradı.