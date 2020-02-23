Malezya'da Mahathir'in önderliğinde yeni koalisyon kurulacağı iddiası - Son Dakika
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Malezya'da Mahathir'in önderliğinde yeni koalisyon kurulacağı iddiası

7 saat önce

KUALA Malezya'da Başbakan Mahathir Muhammed'in, başında bulunduğu mevcut iktidar koalisyonu Umut İttifakı'nı (PH) sonlandırıp yeni koalisyon kurma hazırlığında olduğu iddia edildi.

Malezya'da Mahathir'in önderliğinde yeni koalisyon kurulacağı iddiası, System.String[]

KUALA Malezya'da Başbakan Mahathir Muhammed'in, başında bulunduğu mevcut iktidar koalisyonu Umut İttifakı'nı (PH) sonlandırıp yeni koalisyon kurma hazırlığında olduğu iddia edildi.

Malezya basınında yer alan haberlere göre Mahathir, partisi Malezyalı Birleşik Yerli Partisinin (PPBM) genel merkezinde bu sabah muhalefet partileri Birleşik Malay Milli Örgütü, (UMNO) Malezya İslam Partisi (PAS) ve iktidar koalisyonu üyesi Halkın Adaleti Partisinden (PKR) üst düzey isimlerle bir araya geldi.

Toplantıda UMNO Genel Başkanı Ahmed Zahid Hamidi, PAS Genel Başkanı Abdul Hadi Awang ve PKR Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Azmin Ali'nin yer aldığı belirtildi.

Görüşmede Mahathir'in UMNO, PAS ve PKR'den üst düzey isimlerle üç partili yeni bir iktidar koalisyonu oluşturma fikrini konuştuğu öne sürüldü.

Mahathir ve beraberindeki parti liderleri, aynı günün akşamında Kral Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile de bir araya geldi.

Görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmezken basında yer alan iddialarda Mahathir'in Kral Abdullah ile kurulması planlanan yeni koalisyonu görüştüğü öne sürüldü.

Konuya dair basın açıklaması yapan iktidar koalisyonu üyesi Halkın Adaleti Partisi Genel Başkanı Enver İbrahim de yeni koalisyon görüşmelerini doğruladı ve "Partimin içinden de bu ihanetin içinde yer alanlar olmuştur." dedi.

Başbakanlık değişimi tartışmalarının sıkça gündeme geldiği Malezya'da, son iki aydır muhalefet partileri UMNO ve PAS'ın, Mahathir'in tam dönem başbakanlıkta kalması için Ulusal İttifak (PN) adında yeni bir koalisyon kurmayı planladığı iddiaları konuşuluyordu.

Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:00 Kaynak: AA
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