Malezya'da Mahathir Muhammed başbakanlık görevinden istifa etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malezya'da Mahathir Muhammed başbakanlık görevinden istifa etti - Son Dakika

Malezya'da Mahathir Muhammed başbakanlık görevinden istifa etti

6 saat önce

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, muhalefet partileriyle yeni koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine istifasını sundu.

Malezya'da Mahathir Muhammed başbakanlık görevinden istifa etti, System.String[]

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, muhalefet partileriyle yeni koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine istifasını sundu.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Mahathir'in bu sabah istifa mektubunu kraliyet sarayı Istana Negara'ya gönderdiği bildirildi.

Malay Mail gazetesinde yer alan haberde, Mahathir'in istifası üzerine mevcut iktidar koalisyonu Umut İttifakı'nın dağılacağı ve ülkenin erken seçimlere gidebileceği iddiaları öne sürüldü.

Haberde, geçici başbakan olarak ise Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail'in atanacağı iddia edildi.

Malezya Başbakanı, istifasından saatler önce, başbakanlığı devretmeyi vadettiği Halkın Adaleti Partisi (PKR) Genel Başkanı Enver İbrahim ile özel görüşme yapmıştı.

Yeni iktidar koalisyonu tartışmaları

Dün sabah, Mahathir'in önderliğindeki Malezyalı Birleşik Yerli Partisi (PPBM) genel merkezinde parti yöneticileri ve milletvekilleri olağanüstü toplanmıştı. Görüşmeye Halkın Adaleti Partisinde (PKR) Enver İbrahim karşıtı yöneticilerden Muhammed Azmin Ali ve Zuraida Kamaruddin'in de katıldığı ortaya çıkmıştı.

Mahathir, dün, PPBM ve PKR partilerinin yanı sıra muhalif partilerden Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) ve Malezya İslam Partisi (PAS) yöneticileriyle de Selangor eyaletinde bir otelde bir araya gelmişti.

Malezya basını, söz konusu görüşmede yeni iktidar koalisyonu ilan etme hazırlığının yapıldığını iddia etmişti.

Görüşmeden saatler sonra PPBM, PKR, UMNO, PAS ile eyalet temelli yerel partilerden Sabah Emanet Partisi (Warisan) ve Birleşik Bumiputera Partisinden (PBB) üst düzey isimler, kraliyet sarayı Istana Negara'da Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir araya gelmişti.

Parti yöneticilerinin Sultan Abdullah ile yeni iktidar koalisyonunun onaylanması üzere buluştuğu iddia edilmişti.

Dünkü görüşmelerin ardından açıklama yapan PKR Genel Başkan Yardımcısı Azmin Ali, söz konusu planı doğrulamış fakat yeni koalisyonun henüz ilan edilmeyeceğini söylemişti.

Enver İbrahim görüşmeleri "ihanet" olarak yorumladı

Tartışmaların merkezindeki isimlerden Enver İbrahim ise partiler arası yeni koalisyon görüşmelerine ilişkin yaptığı basın açıklamasında koalisyon ortakları tarafından ihanete uğradığını ifade etmişti.

Enver, yeni iktidar koalisyonunun çok yakın zamanda ilan edilebileceği bilgisini aldığını belirterek, "Henüz bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen bu konudaki çabalar sürüyor." demişti.

Başbakanlık, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, koalisyon hükümetini kuramadığı için istifa etti
Derbi sonrası Ali Koç ve Ersun Yanal arasındaki konuşma ortaya çıktı: Sonuna kadar mücadeleye devam Elazığ depremini 2 ay öncesinden bilen Prof. Feyzi Güngör: Kahramanmaraş'ta her an 7 büyüklüğünde deprem olabilir Deprem Uzmanı Övgün Ahmet Ercan: Türkiye ardı ardına deprem haberleriyle sarsılacak

Son Dakika Haberleri
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!
15:52 Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'ı salladı
15:41 Stage Box için geri sayıma geçildi
15:41 Şarkıcı Tuğba Ekinci, Instagram hesabından Al Pacino'ya hayranlığını gösterdi
15:01 'Mandıra Filozofu' öğrencilerle deneyimlerini ve anılarını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 16:39:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malezya'da Mahathir Muhammed başbakanlık görevinden istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]