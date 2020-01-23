Malezya'da Malindo Hava Yolları uçağının motoru yandı - Son Dakika
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Malezya'da Malindo Hava Yolları uçağının motoru yandı

6 saat önce

KUALA Malezya'nın Kota Baru şehrinden hareket eden OD 1231 sefer sayılı Malindo Hava Yolları uçağının, kalkışa hazırlanırken motorunun yandığı bildirildi.

Malezya'da Malindo Hava Yolları uçağının motoru yandı, System.String[]

KUALA Malezya'nın Kota Baru şehrinden hareket eden OD 1231 sefer sayılı Malindo Hava Yolları uçağının, kalkışa hazırlanırken motorunun yandığı bildirildi.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, Lion Hava Yolları grubunun alt kuruluşlarından Malezya merkezli Malindo Hava Yolları'na ait ATR 72–600 model uçak, Kota Baru'daki Sultan Ismail Petra Havalimanı'ndan Subang'daki Sultan Abdul Aziz Şah Havalimanı'na hareket etmek üzereyken arıza yaşandı.

43 yolcu ve 7 kabin ekibi bulunan uçağın kalkışa hazırlık anında motorlarından birinin alev aldığı ve uçuşun iptal edildiği bildirildi. Arızanın ardından uçuşları iptal edilen yolcular, aynı hava yollarına ait uçağın bir sonraki Subang seferine yönlendirildi.

Şirketten yapılan açıklamada motor arızasının sebeplerinin araştırıldığı belirtilerek, aksaklık için yolculardan özür dilendi.

Bu arada, Lion Hava Yolları'na ait JT 610 sefer sayılı uçağın 29 Ekim 2018'de başkent Cakarta'dan Pangkal Pinang'a giderken denize çakıldığı kazada 189 kişi hayatını kaybetmişti.

Düşen uçağın Boeing 737 MAX modeli olması nedeniyle Boeing firması, 2019'u son 30 yılın en düşük uçak siparişi ile kapatmıştı.

Sultan Abdul, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:18 Kaynak: AA
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