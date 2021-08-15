Malezya'da meclis çoğunluğu için destek bulamayan Başbakan Muhyiddin'in yarın istifa edeceği öne sürüldü - Son Dakika

KUALA Malezya'da meclis çoğunluğu bir süredir tartışma konusu olan Başbakan Muhyiddin Yasin'in, eylülde yapılacak güven oylaması için muhalefet partilerinden destek talebinin reddedilmesi üzerine yarın istifa edeceği iddia edildi.

Başbakan Muhyiddin, muhalefet koalisyonu Umut İttifakı'nın (PH) "güven oylamasında hükümete destek vermeyeceği" açıklamasının ardından, üyesi olduğu Malezya Birleşik Yerli Partisi (PPBM) milletvekilleriyle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Malaysiakini gazetesine demeç veren PPBM milletvekili Mohd Rıdvan Mohd Yusuf, Muhyiddin'in istifasını tartışmak üzere yarın özel kabine toplantısı yapılacağını açıkladı.

Mohd Rıdvan, toplantının ardından Muhyiddin'in istifa mektubunu Malezya Kralı'na sunacağını belirterek, "Biz anayasal kurallar çerçevesinde üzerimize düşeni yapacağız. İstifanın kabul edilip edilmemesine ilişkin kararı Kral verecek." dedi.

Başbakan Muhyiddin, istifa edip etmeyeceğine dair henüz açıklama yapmadı.

Malezya'da iktidar koalisyonu partilerinden Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO), 3 Ağustos'ta Başbakan Muhyiddin'e ve hükümet koalisyonu Ulusal İttifak'a desteğini çektiğini açıklamıştı.

Açıklamanın ardından hükümetin Meclis çoğunluğu tartışmaları yeniden gündeme gelmişti.

Meclis çoğunluğunu ispatlamak için eylülde güven oylamasına gideceğini duyuran Muhyiddin, dünkü açıklamasında, güven oylamasından geçebilmesi için muhalefet partilerine "destek" çağrısında bulunmuş ve meclis çoğunluğunu sağlaması durumunda muhalefetin talep ettiği reformları uygulama sözü vermişti.

Muhalefet koalisyonu PH ise Muhyiddin'in açıklamalarını "siyasi rüşvet" olarak yorumlamış ve güven oylamasında hükümete destek vermeyeceklerini duyurmuştu.

Meclis çoğunluğu tartışmaları ve olasılıklar

Malezya Parlamentosunda 220 milletvekili bulunurken, iktidar olmak isteyen koalisyonun en az 111 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

1 Mart 2020'de göreve geldiğinde 115 milletvekili tarafından desteklenen Muhyiddin, parlamentoda 38 milletvekili bulunan UMNO'nun desteğini çekmesiyle Meclis çoğunluğunu kaybetti.

Bu durumda Muhyiddin'in azınlık hükümeti lideri olarak görevine devam etmesi, Malezya Kralı'nın Meclis çoğunluğunu sağlayacağını düşündüğü bir milletvekilini başbakan olarak ataması ve erken seçim ilan edilmesi ihtimali bulunuyor.

Muhyiddin'in dışında 111 milletvekili desteği bulunduran başka bir başbakan adayı bulunmazken, yeni tip koronvairüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erken seçimin ilan edileceği düşünülmüyor.

İktidar koalisyonunda anlaşmazlıklar

23 Şubat 2020'de eski Başbakan Mahathir Muhammed'in istifasıyla sonuçlanan siyasi krizin ardından eski İçişleri Bakanı Muhyiddin Yasin, muhalefetteki UMNO ve Malezya İslam Partisi'nin (PAS) desteğiyle yeni koalisyon kurarak başbakanlığı devralmıştı.

Muhyiddin'in başbakan olduktan sonra UMNO üyesi milletvekillerine kabinede az görev vermesi, iktidar koalisyonunda zaman zaman anlaşmazlıklara yol açmıştı.

Bu yıl 29 Mart'ta düzenlenen UMNO Genel Kongresi'nde parti yönetimi, bir sonraki seçimlere kadar iktidar koalisyonunda kalmaya karar vermiş fakat seçimlerde Muhyiddin'i desteklemeyeceklerini ilan etmişti.

UMNO Genel Başkanı Zahid, 8 Temmuz'daki açıklamasında, Muhyiddin'in OHAL kararnamelerini kendi amaçları doğrultusunda kullandığını öne sürmüş ve UMNO'nun Muhyiddin'e desteğini çektiğini duyurmuştu.

Zahid'in açıklamasının ardından muhalefet partileri, Muhyiddin'in Meclis çoğunluğunu kaybettiğini iddia etmiş ve Meclis'te güven oylaması çağrısında bulunmuştu.