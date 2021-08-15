Üye Girişi
Malezya'da meclis çoğunluğu için destek bulamayan Başbakan Muhyiddin'in yarın istifa edeceği öne sürüldü - Son Dakika

Malezya'da meclis çoğunluğu için destek bulamayan Başbakan Muhyiddin'in yarın istifa edeceği öne sürüldü

15.08.2021 11:06
Malezya'da meclis çoğunluğu için destek bulamayan Başbakan Muhyiddin'in yarın istifa edeceği öne sürüldü, System.String[]

KUALA Malezya'da meclis çoğunluğu bir süredir tartışma konusu olan Başbakan Muhyiddin Yasin'in, eylülde yapılacak güven oylaması için muhalefet partilerinden destek talebinin reddedilmesi üzerine yarın istifa edeceği iddia edildi.

KUALA Malezya'da meclis çoğunluğu bir süredir tartışma konusu olan Başbakan Muhyiddin Yasin'in, eylülde yapılacak güven oylaması için muhalefet partilerinden destek talebinin reddedilmesi üzerine yarın istifa edeceği iddia edildi.

Başbakan Muhyiddin, muhalefet koalisyonu Umut İttifakı'nın (PH) "güven oylamasında hükümete destek vermeyeceği" açıklamasının ardından, üyesi olduğu Malezya Birleşik Yerli Partisi (PPBM) milletvekilleriyle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Malaysiakini gazetesine demeç veren PPBM milletvekili Mohd Rıdvan Mohd Yusuf, Muhyiddin'in istifasını tartışmak üzere yarın özel kabine toplantısı yapılacağını açıkladı.

Mohd Rıdvan, toplantının ardından Muhyiddin'in istifa mektubunu Malezya Kralı'na sunacağını belirterek, "Biz anayasal kurallar çerçevesinde üzerimize düşeni yapacağız. İstifanın kabul edilip edilmemesine ilişkin kararı Kral verecek." dedi.

Başbakan Muhyiddin, istifa edip etmeyeceğine dair henüz açıklama yapmadı.

Malezya'da iktidar koalisyonu partilerinden Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO), 3 Ağustos'ta Başbakan Muhyiddin'e ve hükümet koalisyonu Ulusal İttifak'a desteğini çektiğini açıklamıştı.

Açıklamanın ardından hükümetin Meclis çoğunluğu tartışmaları yeniden gündeme gelmişti.

Meclis çoğunluğunu ispatlamak için eylülde güven oylamasına gideceğini duyuran Muhyiddin, dünkü açıklamasında, güven oylamasından geçebilmesi için muhalefet partilerine "destek" çağrısında bulunmuş ve meclis çoğunluğunu sağlaması durumunda muhalefetin talep ettiği reformları uygulama sözü vermişti.

Muhalefet koalisyonu PH ise Muhyiddin'in açıklamalarını "siyasi rüşvet" olarak yorumlamış ve güven oylamasında hükümete destek vermeyeceklerini duyurmuştu.

Meclis çoğunluğu tartışmaları ve olasılıklar

Malezya Parlamentosunda 220 milletvekili bulunurken, iktidar olmak isteyen koalisyonun en az 111 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

1 Mart 2020'de göreve geldiğinde 115 milletvekili tarafından desteklenen Muhyiddin, parlamentoda 38 milletvekili bulunan UMNO'nun desteğini çekmesiyle Meclis çoğunluğunu kaybetti.

Bu durumda Muhyiddin'in azınlık hükümeti lideri olarak görevine devam etmesi, Malezya Kralı'nın Meclis çoğunluğunu sağlayacağını düşündüğü bir milletvekilini başbakan olarak ataması ve erken seçim ilan edilmesi ihtimali bulunuyor.

Muhyiddin'in dışında 111 milletvekili desteği bulunduran başka bir başbakan adayı bulunmazken, yeni tip koronvairüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erken seçimin ilan edileceği düşünülmüyor.

İktidar koalisyonunda anlaşmazlıklar

23 Şubat 2020'de eski Başbakan Mahathir Muhammed'in istifasıyla sonuçlanan siyasi krizin ardından eski İçişleri Bakanı Muhyiddin Yasin, muhalefetteki UMNO ve Malezya İslam Partisi'nin (PAS) desteğiyle yeni koalisyon kurarak başbakanlığı devralmıştı.

Muhyiddin'in başbakan olduktan sonra UMNO üyesi milletvekillerine kabinede az görev vermesi, iktidar koalisyonunda zaman zaman anlaşmazlıklara yol açmıştı.

Bu yıl 29 Mart'ta düzenlenen UMNO Genel Kongresi'nde parti yönetimi, bir sonraki seçimlere kadar iktidar koalisyonunda kalmaya karar vermiş fakat seçimlerde Muhyiddin'i desteklemeyeceklerini ilan etmişti.

UMNO Genel Başkanı Zahid, 8 Temmuz'daki açıklamasında, Muhyiddin'in OHAL kararnamelerini kendi amaçları doğrultusunda kullandığını öne sürmüş ve UMNO'nun Muhyiddin'e desteğini çektiğini duyurmuştu.

Zahid'in açıklamasının ardından muhalefet partileri, Muhyiddin'in Meclis çoğunluğunu kaybettiğini iddia etmiş ve Meclis'te güven oylaması çağrısında bulunmuştu.

Muhalefet, Başbakan, Malezya, İstifa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya'da meclis çoğunluğu için destek bulamayan Başbakan Muhyiddin'in yarın istifa edeceği öne sürüldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kardeşin Selçuk Tektaş'ın ölümü sonrası ilk kez sahneye çıkan Alişan gözyaşlarına boğuldu 11:18 Kardeşin Selçuk Tektaş'ın ölümü sonrası ilk kez sahneye çıkan Alişan gözyaşlarına boğuldu Son Dakika: Afganistan'da 26 şehir merkezi Taliban tarafından ele geçirildi 10:49 Son Dakika: Afganistan'da 26 şehir merkezi Taliban tarafından ele geçirildi Sel felaketinde son durum! Batı Karadeniz'de 59 vatandaşımız yaşamını yitirdi, 77 kişi kayıp! 10:35 Sel felaketinde son durum! Batı Karadeniz'de 59 vatandaşımız yaşamını yitirdi, 77 kişi kayıp!
Kim inanır bu yaşta olduğuna! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var 10:25 Kim inanır bu yaşta olduğuna! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var Ayin için Trabzon'a gitmek isteyen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı ülkeye alınmadı 09:45 Ayin için Trabzon'a gitmek isteyen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı ülkeye alınmadı Kahramanmaraş'ta düşen uçakta kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş 09:01 Kahramanmaraş'ta düşen uçakta kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş
Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi 02:09 Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı 22:27 Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı

Son Dakika Haberleri
11:22 Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı
11:18 Kardeşin Selçuk Tektaş'ın ölümü sonrası ilk kez sahneye çıkan Alişan gözyaşlarına boğuldu
11:00 Adana Demirspor Başkanı Sancak: Messi transferinden vazgeçtik
10:49 Son Dakika: Afganistan'da 26 şehir merkezi Taliban tarafından ele geçirildi
10:35 Sel felaketinde son durum! Batı Karadeniz'de 59 vatandaşımız yaşamını yitirdi, 77 kişi kayıp!
10:34 Sel sularına kapılarak 200 metre sürüklendi, mucizevi kurtuluşu ile herkesi sevindirdi
10:28 Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın: Diego Costa'yı istemedim, Batshuayi çarşamba günü aramızda olacak
10:24 Kim inanır bu yaşta olduğuna! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var
10:09 Son Dakika! 22 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Akar: Sınırda her zamankinden çok daha yoğun tedbirler alındı
10:04 Süper Lig'in gol kralı Boupendza, Katar takımı Al Arabi ile anlaştı
Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı         
11:23
Adana Demirspor Başkanı Sancak: Messi transferinden vazgeçtik Adana Demirspor Başkanı Sancak: Messi transferinden vazgeçtik         
11:01
Sel sularına kapılarak 200 metre sürüklendi, mucizevi kurtuluşu ile herkesi sevindirdi Sel sularına kapılarak 200 metre sürüklendi, mucizevi kurtuluşu ile herkesi sevindirdi         
10:35
35 yıl önce askerden firar ettiği için ''Vatansız'' belgesi verildi! Kimliğini geri almak için vatani görevini yapmak istiyor 35 yıl önce askerden firar ettiği için ''Vatansız'' belgesi verildi! Kimliğini geri almak için vatani görevini yapmak istiyor         
10:32
Son Dakika! 22 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Akar: Sınırda her zamankinden çok daha yoğun tedbirler alındı Son Dakika! 22 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Akar: Sınırda her zamankinden çok daha yoğun tedbirler alındı         
10:10
Kylian Mbappe neye uğradığını şaşırdı! PSG taraftarları, Kylian Mbappe'yi ıslıkladı Kylian Mbappe neye uğradığını şaşırdı! PSG taraftarları, Kylian Mbappe'yi ıslıkladı         
09:19
Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar         
08:55
Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı         
00:01
Rüzgar Erkoçlar ameliyat sürecini ilk kez anlattı: Sudan çıkmış balığa döndüm Rüzgar Erkoçlar ameliyat sürecini ilk kez anlattı: Sudan çıkmış balığa döndüm         
22:14
Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi         
21:08
ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı         
18:13
ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere         
17:33
"Soğuk Çay" tartışması kanlı bitti! İşletme sahibi, tartıştığı kadını öldürdü         
16:57
Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı         
15:35
Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu         
14:35
Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar         
12:17
Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti         
11:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2021 11:45:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malezya'da meclis çoğunluğu için destek bulamayan Başbakan Muhyiddin'in yarın istifa edeceği öne sürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement