Malezya'da metro hattındaki iki trenin çarpışması sonucu 213 kişi yaralandı

25 Mayıs 2021 Salı 08:09

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki metro hattında iki trenin çarpışması sonucu 213 kişi yaralandı. Yaralılardan 47'sinin durumunun ağır olduğu açıklanırken, UIaştırma Bakanlığı kazanın nedeninin araştırıldığını belirterek, halktan sakin olmalarını istedi.

Kazanın ardından basına konuşan Ulaştırma Bakanı Wee Ka Siong, test sürüşü yapan boş trenin raydan çıkarak karşıdan gelen yolcuların olduğu trenle çarpıştığını açıkladı.

Malezya'da metro hattındaki iki trenin çarpışması sonucu 213 kişi yaralandı - Son Dakika Dünya

166 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Çarpışmanın yerel saatle 20.33'de meydana geldiğini belirten Bakan Wee, 166 kişinin hafif yaralandığını, 47 kişinin ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Malezya'da metro hattındaki iki trenin çarpışması sonucu 213 kişi yaralandı - Son Dakika Dünya

HALKTAN SAKİN OLMALARINI İSTEDİLER

Ulaştırma Bakanlığı, kazanın nedeninin araştırıldığını belirterek, halktan sakin olmalarını istedi.

Malezya'da metro hattındaki iki trenin çarpışması sonucu 213 kişi yaralandı - Son Dakika Dünya
Malezya, Dünya, Güncel, Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika Haberleri
09:01 Çok sayıda gözaltı var! 59 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu
08:59 Adnan Oktar, Batman'ın Beşiri ilçesindeki yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi
18:00 Cristiano Ronaldo'dan, Juventus'tan ayrılacağı iddialarına yanıt: 'Sus' işareti yaptığı fotoğrafı paylaştı
17:58 3 Kasım 1996'daki trafik kazası neden tekrar gündemde, Susurluk skandalı nedir?
17:48 Kıblesinin yanlış olduğu 49 yıl sonra fark edildi! Caminin yerine yenisi yapılıyor
17:35 Edirne'ye 5 milyon turist bekleniyor! Kapıkule'de PCR testi fiyatı düşürüldü
17:33 Beşiktaş'a, Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki torbadan gelebilecek muhtemel rakipler belli oldu
17:10 Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet
17:02 Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilmesi durumunda Abdurrahim Albayrak ve Arda Turan'la çalışmak istemiyor
16:55 Koronavirüs geçiren Burak Sergen, taburcu oldu
Son Dakika Dünya Malezya'da metro hattındaki iki trenin çarpışması sonucu 213 kişi yaralandı - Son Dakika Dünya