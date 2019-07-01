Son Dakika Haberleri: Malezya'da milletvekillerine mal varlığı beyanı zorunluluğu
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Malezya'da milletvekillerine mal varlığı beyanı zorunluluğu

1 saat önce

KUALA Malezya'da milletvekillerinin mal varlıklarını açıklamasını zorunlu kılan önerge, mecliste onaylandı.

Malezya'da milletvekillerine mal varlığı beyanı zorunluluğu, System.String[]
KUALA Malezya'da milletvekillerinin mal varlıklarını açıklamasını zorunlu kılan önerge, mecliste onaylandı.
Malezya basınında yer alan haberlere göre meclisin bugünkü oturumunda hükümetin sunduğu "İdareciler ve Milletvekilleri için Ahlak Kuralları" adlı mal varlığı beyanını zorunlu kılan önerge, yapılan oylamada kabul edildi.
Önergeyi hazırlayan Adalet Bakanı Liew Vui Keong, meclis oturumunda yaptığı konuşmada, önergenin kabul edilmesiyle 1 Temmuz'dan itibaren bütün milletvekillerinin 3 ay içinde bütün mal varlıklarını beyan etmeleri gerektiğini belirterek, "Bu bağlamda aylık kazanç ile ülke içi ve dışındaki mal varlıklarının beyan edilmesi gerekmektedir." şeklinde konuştu.
Mal varlığı beyanlarının meclise ve Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'na yapılacağının altını çizen Liew, mal varlıklarını eksik açıklayan milletvekillerinin cezalandırılacağını vurguladı.
Liew, mal varlığı beyanının milletvekillerinin yanı sıra eşleri ve 21 yaş altındaki çocuklarını da kapsadığını kaydetti.
Söz konusu önerge, hükümetin reform vaatleri arasında yer alıyordu.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:44 Kaynak: AA
Malezya, Güncel
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