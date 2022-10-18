Malezya'da "Mossad'ın Filistinli yazılımcıyı kaçırdığı" iddiası - Son Dakika
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Malezya'da "Mossad'ın Filistinli yazılımcıyı kaçırdığı" iddiası

18.10.2022 12:04
Malezya'da "Mossad'ın Filistinli yazılımcıyı kaçırdığı" iddiası

KUALA Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a çalışan Malezyalıların, Hamas'la bağlantılı olduğuna inandıkları Filistinli yazılımcıyı alıkoyduğu öne sürüldü.

KUALA Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a çalışan Malezyalıların, Hamas'la bağlantılı olduğuna inandıkları Filistinli yazılımcıyı alıkoyduğu öne sürüldü.

New Straits Times'ın haberine göre, Mossad ajanları, 4 Malezyalıyı, Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayı'yla bağlantılı olduklarına inandıkları 2 Filistinli adamı bulup kaçırmaları için görevlendirdi.

28 Eylül'de yaşanılan olayda, Mossad'a çalışan Malezyalılar, yazılımcı Filistinli şahısların aracını durdurarak bir kişiyi kaçırdı.

Araçtaki diğer şahıs, Dang Wangi Polis Karakolu'na ihbarda bulundu.

Kaçırılan Filistinli, bölgedeki bir dağ evine getirilerek, 24 saat boyunca Malezyalılar tarafından dövülerek sorgulandı.

İsrailliler, alıkonulan şahsın bilgisayar uygulamaları geliştirmedeki deneyimini, Hamas'ın yazılım geliştirmedeki gücünü, tanıdığı El Kassam Tugayı üyelerini ve güçlü yanlarını bilmek istedi.

Bu arada polis, saldırganların Filistinliyi tuttuğu dağ evine ulaştı ve yaptığı baskınla Filistinli şahsı kurtardı.

New Straits Times'a konuşan bir kaynak da "Malezya polisi, hızlı hareket etmeseydi kurban muhtemelen ortadan kaybolacaktı." dedi.

Vücudundan, kafasından ve bacaklarından yaralanan Filistinli mağdur ve arkadaşı, olayın ardından Malezya'yı terk etti.

Al Jazeera Arapça'nın aktardığı bilgilere göre, Mossad, söz konusu operasyonu yürütmek için Avrupa'da eğittiği Malezyalı elemanlarını kullandı ve ülkedeki Filistinlileri takip etmek için en az 11 Malezyalıyı görevlendirdi.

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Kaynak: AA

Kuala Lumpur, Malezya, İsrail, Mossad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya'da 'Mossad'ın Filistinli yazılımcıyı kaçırdığı' iddiası - Son Dakika

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