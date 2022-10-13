Malezya'da muhalefet lideri Enver İbrahim seçimleri kazanacaklarından umutlu - Son Dakika
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Malezya'da muhalefet lideri Enver İbrahim seçimleri kazanacaklarından umutlu

13.10.2022 16:34
Malezya'da muhalefet lideri Enver İbrahim seçimleri kazanacaklarından umutlu

KUALA Malezya'da muhalefetteki Umut İttifakı (PH) koalisyonunun liderlerinden Halkın Adaleti Partisi Başkanı Enver İbrahim, gelecek ay yapılması beklenen genel seçimleri kazanacaklarından umutlu olduğunu bildirdi.

KUALA Malezya'da muhalefetteki Umut İttifakı (PH) koalisyonunun liderlerinden Halkın Adaleti Partisi Başkanı Enver İbrahim, gelecek ay yapılması beklenen genel seçimleri kazanacaklarından umutlu olduğunu bildirdi.

Muhalefet lideri Enver, yaptığı açıklamada, ittifakın gelecek ay gerçekleştirilmesi beklenen genel seçimlerde olumsuz anket ve değerlendirmelere rağmen salt çoğunluğu elde edebileceği konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Enver, Birleşik Malay Ulusal Örgütünün (UMNO) ara seçimlerdeki zaferinin, siyasi çekişmeler ve ittifakının çöküşü karşısında hayal kırıklığına uğrayan muhalefet seçmenlerinin düşük katılımından kaynaklandığını belirtti.

Muhalefet lideri, "Çok iyimserim çünkü kamuoyunun hükümetin yolsuzluğu, ekonomiyi destekleme ve geçim kaynaklarını iyileştirme konusundaki başarısızlığı konusundaki farkındalığı yüksek. Kendimize güveniyoruz. Salt çoğunluğa ulaşmak için çalışmalıyız." diye konuştu.

Enver'in üç partiden oluşan Umut İttifakı, UMNO hükümetindeki yolsuzluklar nedeniyle ortaya çıkan öfke dalgası ve eski Başbakan Mahathir Muhammed'in desteğiyle 2018 seçimlerinde tarihi bir zafere imza atarak Necip Rezak hükümetini devirmeyi başarmıştı.

Mahathir, "93 yaşında dünyanın en yaşlı hükümet başkanı" unvanını kazanmış ancak reformist ittifak, fikir ayrılıkları nedeniyle 2 yıldan kısa sürede çökmüştü.

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Kaynak: AA

Enver İbrahim, Malezya, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya'da muhalefet lideri Enver İbrahim seçimleri kazanacaklarından umutlu - Son Dakika

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