Malezya'da muhalefet lideri Enver İbrahim'den Mossad operasyonlarına dair açıklama talebi - Son Dakika
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Malezya'da muhalefet lideri Enver İbrahim'den Mossad operasyonlarına dair açıklama talebi

18.10.2022 20:22
Malezya'da muhalefet lideri Enver İbrahim'den Mossad operasyonlarına dair açıklama talebi

KUALA Malezya'da muhalefetteki Umut İttifakı (PH) koalisyonunun liderlerinden Halkın Adaleti Partisi Başkanı Enver İbrahim, İsrail dış istihbarat servisi Mossad ajanlarının Malezya topraklarında yürüttüğü operasyonlar hakkında İçişleri ve Savunma Bakanlıklarından açıklama istedi.

KUALA Malezya'da muhalefetteki Umut İttifakı (PH) koalisyonunun liderlerinden Halkın Adaleti Partisi Başkanı Enver İbrahim, İsrail dış istihbarat servisi Mossad ajanlarının Malezya topraklarında yürüttüğü operasyonlar hakkında İçişleri ve Savunma Bakanlıklarından açıklama istedi.

Muhalefet lideri Enver, Mossad'a çalışan Malezyalıların, Hamas'la bağlantılı olduğuna inandıkları Filistinli yazılımcıyı alıkoyduğu yönündeki haberlerin ardından meselenin tüm yönleriyle aydınlatılması çağrısında bulundu.

Bu tür ajanların Malezya'da neden hala serbest bir şekilde dolaşabildiklerini sorguladığını ifade eden Enver İbrahim, "İçişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığından, İsrail merkezli operasyonel makinenin Malezya'da, özellikle Kuala Lumpur'da neden hala serbest olduğunu açıklamasını talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Enver, "Ulusumuzun düşmanlarından biri olan İsrail merkezli Mossad'dan hala Malezya'da faaliyet gösteren ajanlar varsa güvenliğimizin garantisi nedir?" sorusunu gündeme taşıdı.

Olay

New Straits Times'ın haberine göre Mossad ajanları, 4 Malezyalıyı, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayı'yla bağlantılı olduklarına inandıkları 2 Filistinliyi bulup kaçırmaları için görevlendirmişti.

28 Eylül'de yaşanan olayda, Mossad'a çalışan Malezyalılar, yazılımcı Filistinli şahısların aracını durdurarak bir kişiyi kaçırmış, araçtaki diğer kişi Dang Wangi Polis Karakolu'na ihbarda bulunmuştu.

Kaçırılan Filistinli, bölgedeki bir dağ evine getirilerek 24 saat boyunca Malezyalılarca dövülerek sorgulanmıştı. Bu arada polis, saldırganların Filistinliyi tuttuğu dağ evine ulaşmış ve yaptığı baskınla bu kişiyi kurtarmıştı.

Al Jazeera Arapça kanalının aktardığı bilgilere göre, Mossad, söz konusu operasyonu yürütmek için Avrupa'da eğittiği Malezyalı elemanlarını kullandı ve ülkedeki Filistinlileri takip etmek için en az 11 Malezyalıyı görevlendirdi.

Malezya'da yaşayan Filistinli mühendis Fadi el-Batş, 21 Nisan 2018'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

İnsansız hava araçları üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Batş'ın öldürülmesinin arkasında Mossad'ın olduğu iddia edilmişti.

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Malezya'da 'Mossad'ın Filistinli yazılımcıyı kaçırdığı' iddiası Malezya'da 'Mossad'ın Filistinli yazılımcıyı kaçırdığı' iddiası
Kaynak: AA

Enver İbrahim, Malezya, İsrail, Mossad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya'da muhalefet lideri Enver İbrahim'den Mossad operasyonlarına dair açıklama talebi - Son Dakika

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