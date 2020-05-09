Malezya'da muhalif liderlerden hükümete karşı birlikte hareket etme kararı - Son Dakika
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Malezya'da muhalif liderlerden hükümete karşı birlikte hareket etme kararı

6 saat önce

KUALA Malezya Eski Başbakanı Mahathir Muhammed ve ana muhalefet lideri Enver İbrahim, siyasi krizin ardından başa gelen Başbakan Muhyiddin Yasin liderliğindeki iktidara karşı birlikte hareket etme kararı aldı.

Malezya'da muhalif liderlerden hükümete karşı birlikte hareket etme kararı, System.String[]

KUALA Malezya Eski Başbakanı Mahathir Muhammed ve ana muhalefet lideri Enver İbrahim, siyasi krizin ardından başa gelen Başbakan Muhyiddin Yasin liderliğindeki iktidara karşı birlikte hareket etme kararı aldı.

Mahathir ve Enver, 9 Mayıs 2018'daki genel seçimlerde eski Başbakan Necip Rezak'a karşı zaferlerinin yıl dönümünde, iktidarı hedef alan ortak bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İki yıl önce halkın mücadelesini desteklemekten geri durmamıştık. Aynı kararlılığı bugün de sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

Ülkede reform ve ifade özgürlüğünün gelişmesini isteyen seçmenlerin yarı yolda bırakılmayacağı belirtilen açıklamada, "Yeniden harekete geçip halkın verdiği yetkiyi asıl sahibine iade etme zamanı gelmiştir. İki yıl önce büyük değişim için sandık başlarında saatlerce bekleyen insanlara ihanet etmek istemiyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Mahathir'den güvensizlik oyu girişimi

Eski Başbakan Mahathir, Başbakan Muhyiddin hükümetine karşı güvensizlik oylaması yapılması için pazartesi günü meclise önerge metni sunmuştu.

Meclis Başkanlığı Mahathir'in önergesini kabul etmiş, güvensizlik oylamasının, olağan meclis oturumlarında gündeme getirileceğini açıklamıştı.

Malezya'daki siyasi kriz

Malezya'da 23 Şubat'ta muhalefet partileri Birleşik Malay Ulusal Organizasyonu (UMNO) ve Malezya İslam Partisi (PAS), dönemin başbakanı Mahathir'in partisi Malezyalı Birleşik Yerli Partisi'nden (PPBM) Muhyiddin Yasin ve beraberindeki bazı yöneticilerle bir araya gelerek, mevcut iktidar koalisyonunu dağıtıp "Ulusal İttifak" adı altında yeni bir hükümet koalisyonu kurma girişiminde bulunmuştu.

Aynı gün Ulusal İttifak'ı destekleyen toplam 6 partiden liderler, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile iktidarın onaylanması için bir araya gelmişti.

Başbakan Mahathir'in, bazı yöneticileri yolsuzluk soruşturması geçiren UMNO ile çalışmayı kabul etmemesi üzerine planlanan yeni koalisyonun kurulması gecikmişti.

Ertesi gün Mahathir, partisi PPBM ve muhalefet tarafından bu proje için isminin kullanıldığını öne sürmüş, Ulusal İttifak koalisyonunda yer almamak için başbakanlıktan istifa etmişti.

Mahathir'in istifasının ardından partisi PPBM de koalisyondan çekilmiş, daha sonra Enver İbrahim'in liderliğindeki Halkın Adaleti Partisinden (PKR) 11 milletvekilinin partiden istifa etmesiyle iktidardaki Umut İttifakı (PH) koalisyonu, meclis çoğunluğunu kaybederek çökmüştü.

Mahathir'in muhalefet partileriyle Ulusal İttifak'ta yer almaya yanaşmaması üzerine UMNO ve PAS, erken seçime gidilmesini savunmuştu.

Bu sırada Mahathir'i yeniden aday gösterme teklifinde bulunan PH partileri, Mahathir'in tarafsız ve partisiz hükümet kurmak istemesi üzerine Enver İbrahim'i başbakan adayı göstermişti.

Sonraki günlerde PPBM Genel Başkanı Muhyiddin'in Ulusal İttifak partileriyle çalışma sinyali vermesi üzerine UMNO, PAS, PPBM ve beraberindeki muhalif partiler, Muhyiddin'i başbakan adayı göstermişti. Bunun üzerine Enver, başbakan adaylığından çekilmiş ve PH partileri PKR, Demokratik Hareket Partisi (DAP) ile Amanah, Mahathir'i tekrar başbakan olarak destekleme kararı almıştı.

Mahathir'in Muhyiddin'den daha fazla milletvekili desteği aldığı iddiasına rağmen Malezya Kralı Sultan Abdullah, 29 Şubat'ta Muhyiddin'i başbakan olarak atamıştı.

Alınan karara itiraz eden PH koalisyonu, parlamentonun bir an önce toplanıp Muhyiddin'in meclis çoğunluğunu güvenoyuyla göstermesi talebinde bulunmuştu.

Mahathir, krizden Enver'i sorumlu tutmuştu

Eski Başbakan Mahathir, siyasi krizin ardından Malezya basınına verdiği röportajlarda hükümetin düşmesinden Enver İbrahim'i sorumlu tutmuş, "Enver İbrahim başbakan olmak için adeta çıldırıyordu. Fakat halkın ve koalisyon partilerinin bana desteği daha fazlaydı. Çoğu kişi bana başbakanlığı Enver'e devretmemem için ricada bulunuyordu." demişti.

Mahathir'in açıklamalarına cevap veren Enver ise başbakanlık değişimi konusunda Mahathir'in sözünü tutmadığını öne sürmüş ve Mahathir'e güveninin kalmadığını belirtmişti.

2018 genel seçimleri öncesinde Mahathir ve Enver, eski Başbakan Necip'e karşı ittifak kurmuş ve başbakan adayı Mahathir'in önderliğindeki Umut İttifakı koalisyonu, yüzde 48 oyla iktidara gelmişti.

Koalisyonun seçim beyannamesinde Mahathir'in 2 yıl sonra başbakanlığı Enver'e devretme şartı yer almıştı.

Enver İbrahim, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 06:10 Kaynak: AA


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