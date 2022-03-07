Malezya'da muson yağmurları sele neden oldu - Son Dakika
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Malezya'da muson yağmurları sele neden oldu

07.03.2022 14:53
Malezya'da muson yağmurları sele neden oldu

KUALA Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yoğun yağışların bazı bölgelerde sele neden olduğu bildirildi.

KUALA Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yoğun yağışların bazı bölgelerde sele neden olduğu bildirildi.

Bernama'nın haberine göre, şiddetli muson yağmurlarının yaklaşık iki saat etkili olması başkentte sel ve taşkınlara yol açtı.

Malezya Kara Yolu Kurulundan (LLM) yapılan açıklamada, Besraya otoyolu da dahil birçok ana ve ara yolun sel ve su baskınları nedeniyle trafiğe kapandığı aktarıldı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı, Jalan Sultan Ismail, Jalan Ampang, Jalan Leboh Ampang, Jalan Raja Laut, Jalan Kia Peng ve Jalan Raja Chulan'da Dang Wangi bölgelerinde suların yükseldiğini ve Jalan Tun Razak bölgesindeki Gombak Nehri'nin su seviyesinin "tehlikeli seviyeye" ulaştığını açıkladı.

Öte yandan polis, Kuala Lumpur'da 22 bölgenin selden etkilendiğini söyledi.

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Kuala Lumpur, Malezya, Sel, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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