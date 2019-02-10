Son Dakika Haberleri: Malezya'da Nesli Tehlikedeki Yeşil Kaplumbağa Öldü

Malezya'da Nesli Tehlikedeki Yeşil Kaplumbağa Öldü

1 saat önce

KUALA Malezya'nın Labuan Adası'ndaki bir sahilde, nesli tehlike altındaki bir yeşil deniz kaplumbağasının ölü bulunduğu bildirildi.

Malezya'da Nesli Tehlikedeki Yeşil Kaplumbağa Öldü, System.String[]
KUALA Malezya'nın Labuan Adası'ndaki bir sahilde, nesli tehlike altındaki bir yeşil deniz kaplumbağasının ölü bulunduğu bildirildi.

Doğal Yaşamı Koruma Biriminden yapılan açıklamada, adaya bağlı Pohon Batu sahilinde cansız bir yeşil deniz kaplumbağasına rastlandığı belirtildi.

Kaplumbağanın iç organlarının alınmış olduğunu tespit eden yetkililer, hayvanın ölüm sebebinin henüz belirlenemediğini açıkladı.

Nesli tükenme tehlikesinde olduğu için hükümetçe koruma altına alınan yeşil deniz kaplumbağaları, ülkenin Terengganu ve Sarawak eyaletlerinde yaşıyor.

Ülkedeki yeşil deniz kaplumbağası nüfusunun 1970'ten bu yana yarı yarıya azaldığı biliniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:36 Kaynak: AA

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