Malezya'da Nesli Tehlikedeki Yeşil Kaplumbağa Öldü

KUALA Malezya'nın Labuan Adası'ndaki bir sahilde, nesli tehlike altındaki bir yeşil deniz kaplumbağasının ölü bulunduğu bildirildi.

KUALA Malezya'nın Labuan Adası'ndaki bir sahilde, nesli tehlike altındaki bir yeşil deniz kaplumbağasının ölü bulunduğu bildirildi.



Doğal Yaşamı Koruma Biriminden yapılan açıklamada, adaya bağlı Pohon Batu sahilinde cansız bir yeşil deniz kaplumbağasına rastlandığı belirtildi.



Kaplumbağanın iç organlarının alınmış olduğunu tespit eden yetkililer, hayvanın ölüm sebebinin henüz belirlenemediğini açıkladı.



Nesli tükenme tehlikesinde olduğu için hükümetçe koruma altına alınan yeşil deniz kaplumbağaları, ülkenin Terengganu ve Sarawak eyaletlerinde yaşıyor.



Ülkedeki yeşil deniz kaplumbağası nüfusunun 1970'ten bu yana yarı yarıya azaldığı biliniyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Okulda Merdiven Boşluğuna Düşen Yemek Şirketi Çalışanı Kadın Öldü

Usta Sanatçı Hakan Yeşilyurt'un Ölümü Ünlüleri Yasa Boğdu

Dağdan Kopan Kaya Parçası Aracın Üzerine Düştü, Sürücü Yaralı Olarak Kurtuldu

Adana'da Suç Örgütü Operasyonu: 31 Kişi Gözaltına Alındı