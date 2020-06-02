Malezya'da normalleşme öncesi Kovid-19 vakaları azalıyor - Son Dakika

Bakan Tengku Zafrul, bu süreçte hükümetin özel sektör ve yabancı yatırımcılara elinden gelen her türlü desteği vereceğinin altını çizdi.

Ekonomi sektörünün yeniden açıldığı 4 Mayıs'dan bu yana Malezya'daki günlük vaka artışları ortalama 20 ile 60 arasında seyrediyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte vaka sayısının 20 artarak 7 bin 877'ye yükseldiği bildirildi.

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