Malezya'da okullar 3 ay sonra yeniden açıldı - Son Dakika

Malezya'da okullar 3 ay sonra yeniden açıldı

KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır kapalı olan okullar bugün yeniden açıldı.

KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır kapalı olan okullar bugün yeniden açıldı.

Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı

Okulların yeniden açılmasının ilk aşamasında ortaokul 5 ve 6. sınıf öğrencileri eğitime başladı.

Malezya Eğitim Bakanlığı, ülke genelindeki toplam 2 bin 440 devlet okulu ve uluslararası okulun faaliyete geçtiğini ve okullarda eğitimin başlamasından önce sosyal mesafe ile hijyen kuralları düzenlemesinin yapıldığını açıkladı.

500 bin 440 öğrencinin eğitimine devam edeceğini belirten Bakanlık, en fazla 20 kişinin bulunacağı sınıflara girişte bütün öğrencilerin ateşinin kontrol edileceğini, spor faaliyetlerinin bir süre yapılmayacağını ve sınıflarda yemek yenmeyeceğini kaydetti.

İlkokul ve diğer ortaokul öğrencilerinin eğitime devam edeceği tarihin, yıl içinde ilan edileceği belirtildi.

Malezya'da toplam 8 bin 590 Kovid-19 vakası görülürken virüs nedeniyle 121 kişi hayatını kaybetti.

8 bin 186 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede aktif vaka sayısı 283'e indi.

Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya'da okullar 3 ay sonra yeniden açıldı - Son Dakika

Son Dakika

10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:32 Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak 10:24 FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı 10:15 Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar 10:05 Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı 09:42 Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir 09:34 Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı 09:33 7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı 08:15 İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin 07:55 Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde 07:31 Son dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı 00:44 Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
11:03
Bu fotoğrafı çekmek için 3 gün bekledi! Doğanın haylazlarının çiçeklere olan tutkusu paylaşım rekorları kırdı
10:42
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
10:41
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
10:40
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
10:39
Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı
10:22
Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı
10:20
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı
10:16
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
10:10
Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı
09:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 11:16:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malezya'da okullar 3 ay sonra yeniden açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]