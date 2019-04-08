Son Dakika Haberleri: Malezya'da Otobüs Şarampole Devrildi: 12 Ölü

Malezya'da Otobüs Şarampole Devrildi: 12 Ölü

1 saat önce

Malezya'nın Sepang şehrinde 43 yolcusu bulunan bir otobüsün yoldan çıkarak, şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Malezya'da Otobüs Şarampole Devrildi: 12 Ölü, System.String[]
Malezya'nın Sepang şehrinde 43 yolcusu bulunan bir otobüsün yoldan çıkarak, şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Bernama ajansının haberine göre polis, şarampole devrilen otobüsün bir kısmının, 20 metre derinliğindeki bir su kanalına girmesi sonucu şoför ve yolcuların araçta mahsur kaldığını belirtti.

Kazada şoför ile aralarında Bangladeş, Endonezya ve Nepal vatandaşlarının da bulunduğu 4'ü kadın 11 yolcunun yaşamını yitirdiğini bildiren polis, 10'u ağır 32 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Polis, kaza sırasında otobüsün, Nilai kasabasından aldığı 43 işçiyi iş yerlerine götürmekte olduğu bilgisini paylaştı.

Kaza meydana geldiği sırada hava şartlarının iyi olduğunu aktaran polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

Ön kısmı tamamen parçalanan otobüstekilerin itfaiye ve kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:48 Kaynak: AA

Polis, Malezya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eshot Şoföründen, Kendisini Uyaran Yolcuya: Seni Öldürürüm Serviste Unutulup Can Veren Minik Alperen'in Öğretmenine Verilen Ceza Belli Oldu! Halk Otobosü Şoföründen, Kendisini Uyaran Yolcuya: Seni Öldürürüm Müge Anlı'nın Programında Araştırılan Cinayetin Detayları Yeşilçam Filmlerini Aratmadı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 20:38:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malezya'da Otobüs Şarampole Devrildi: 12 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]