Malezya'da parlamento 26 Temmuz'da yeniden açılacak - Son Dakika

KUALA Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yürürlükte olan olağanüstü hal (OHAL) kapsamında faaliyetleri durdurulan parlamentonun yeniden açılacağı tarihin 26 Temmuz olduğunu duyurdu.

Malezya Meclis Başkanı Azhar Azizan Harun, yaptığı basın açıklamasında, 26 Temmuz'da Kovid-19 salgınını müzakere etmek üzere özel oturumun yapılacağını, olağan oturumların ise 6 Eylül'de başlayacağını belirtti.

İlk olağan oturumların 6 ila 30 Eylül'de gerçekleşeceğini aktaran Meclis Başkanı Azhar, ikinci olağan oturumların ise 25 Ekim ila 16 Aralık tarihlerinde yapılacağını ifade etti.

Azhar, 2022 bütçesinin ikinci oturum döneminde masaya yatırılacağı bilgisini paylaştı.

Parlamentonun faaliyetleri askıya alınmıştı

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Kovid-19 ile daha kolay mücadele edilmesi için Başbakan'ın tavsiyesi üzerine 13 Ocak-1 Ağustos'ta OHAL ilan etmiş ve bu kapsamda parlamentonun faaliyetlerini askıya almıştı.

Karara muhalefetin tepki göstermesi üzerine siyasi parti liderleri ve eyalet krallarıyla görüşen Sultan Abdullah Şah, 16 Haziran'da yaptığı açıklamada, parlamentonun bir an önce toplanması çağrısında bulunmuştu.

Malezya Adalet Bakanı Takiyuddin Hasan, 3 Temmuz'da Kral'ın çağrısını dikkate alarak parlamentoyu ağustostan önce yeniden açacaklarını duyurmuştu.

Şimdiye kadar 880 bin 782 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da, virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 6 bin 613'e yükseldi.