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Malezya'da personeli koronaya yakalanan aşı merkezi kapatıldı - Son Dakika

Malezya'da personeli koronaya yakalanan aşı merkezi kapatıldı

13.07.2021 12:02
Malezya'da personeli koronaya yakalanan aşı merkezi kapatıldı, System.String[]

Malezya'da 204 personelin korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından aşılama merkezi bir süreliğine kapatıldı.

Malezya'da 204 personelin korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından aşılama merkezi bir süreliğine kapatıldı.

Malezya'da bir aşılama merkezinde 204 personelin korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktı. Ülkenin Covid-19 Bağışıklığı Programı'ndan Sorumlu Bakan Khairy Jamaluddin, Shah Alam kentindeki aşılama merkezinde 2 çalışanın 10 Temmuz'da Covid-19 belirtisi göstermesi üzerine merkezdeki bütün personele test yapıldığını açıkladı. Khairy, 453 personelden 204'ünde virüs tespit edildiğini kaydederek, aşılama merkezinin bir süreliğine kapatıldığını bildirdi. Çalışanların virüse aşılama merkezinde yakalanıp yakalanmadığını belirlemenin zor olduğunu ifade eden Jamuluddin, hızlı harekete geçmeleri sonucu yayılmanın önüne geçildiğini söyledi. Khairy, geçtiğimiz cuma gününden itibaren merkezde aşılananlara belirti fark etmeleri durumunda kendilerini 10 gün karantinaya almaları çağrısında bulundu.

Öte yandan test sonuçları pozitif çıkan 204 personel karantinaya alınırken, aşılama merkezinde de sterilizasyon çalışmaları başlatıldı.

TEDBİRLERE RAĞMEN VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞ DURDURULAMIYOR

Haziran ayından bu yana alınan sert tedbirlere rağmen Malezya'da vaka sayısı artmaya devam ediyor. Günde yaklaşık 8 bin vaka tespit edilen ülkede toplam vaka sayısı 844 bin 870'e ulaştı. Salgının başından bu yana virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 260 oldu. Ülkede şu ana dek 11 milyon 366 bin 710 kişiye yani nüfusun yaklaşık yüzde 11'ine aşının her iki dozu da uygulandı.

-İHA-

Malezya'da personeli koronaya yakalanan aşı merkezi kapatıldı
Malezya'da personeli koronaya yakalanan aşı merkezi kapatıldı
Malezya'da personeli koronaya yakalanan aşı merkezi kapatıldı

Koronavirüs, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malezya'da personeli koronaya yakalanan aşı merkezi kapatıldı - Son Dakika


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