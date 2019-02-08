Malezya'da Plastik Poşet Yutan Balina Köpek Balığı Öldü

KUALA Malezya'nın kuzey açıklarında plastik poşet yutan bir balina köpek balığı, sindirim güçlüğü nedeniyle öldü.

KUALA Malezya'nın kuzey açıklarında plastik poşet yutan bir balina köpek balığı, sindirim güçlüğü nedeniyle öldü.



Dalgıçlar, Sabah eyaleti açıklarında denizin dibinde ölü buldukları balina köpek balığını eyaletteki Doğal Yaşam Birimi'ne götürdü.



Köpek balığının midesinde, marketlerde kullanılan plastik poşet bulunduğunu söyleyen yetkililer, bağırsak tıkanması yaşayan balinanın sindirim problemi ve açlık sebebiyle hayatını kaybettiğini tespit etti.



Balina köpek balıklarının doğal yaşamı koruma kararnamesi kapsamında koruma altında olduğunu belirten yetkililer, plastik kullanımının deniz canlıları için yaratacağı tehlikelere de dikkati çekti.

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