Son Dakika Haberleri: Malezya'da Plastik Poşet Yutan Balina Köpek Balığı Öldü

Malezya'da Plastik Poşet Yutan Balina Köpek Balığı Öldü

18 dakika önce

KUALA Malezya'nın kuzey açıklarında plastik poşet yutan bir balina köpek balığı, sindirim güçlüğü nedeniyle öldü.

Malezya'da Plastik Poşet Yutan Balina Köpek Balığı Öldü, System.String[]
KUALA Malezya'nın kuzey açıklarında plastik poşet yutan bir balina köpek balığı, sindirim güçlüğü nedeniyle öldü.

Dalgıçlar, Sabah eyaleti açıklarında denizin dibinde ölü buldukları balina köpek balığını eyaletteki Doğal Yaşam Birimi'ne götürdü.

Köpek balığının midesinde, marketlerde kullanılan plastik poşet bulunduğunu söyleyen yetkililer, bağırsak tıkanması yaşayan balinanın sindirim problemi ve açlık sebebiyle hayatını kaybettiğini tespit etti.

Balina köpek balıklarının doğal yaşamı koruma kararnamesi kapsamında koruma altında olduğunu belirten yetkililer, plastik kullanımının deniz canlıları için yaratacağı tehlikelere de dikkati çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:20 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şampiyon Rus Boksör Alexander Kostromin Öldürüldü Rus Kadını Beslediği Domuzlar Öldürüp Yedi

Kartal'da Çöken Binadaki Ölü Sayısı 14'e Yükseldi Yalçın Menteş'in Öldüğünü, Doğum Gününde Öğrenen Mehmet Ali Erbil, Gözyaşlarını Tutamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 17:38:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malezya'da Plastik Poşet Yutan Balina Köpek Balığı Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]