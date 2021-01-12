- Malezya'da salgına karşı OHAL ilan edildi - Son Dakika

- Malezya'da salgına karşı OHAL ilan edildi

12.01.2021 10:22

- Malezya'da salgına karşı OHAL ilan edildi Malezya'da yeni tip korona virüsün (Covid-19) yayılmasının önlenmesi amacıyla ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi.

- Malezya'da salgına karşı OHAL ilan edildi

KUALA LUMPUR - Malezya'da yeni tip korona virüsün (Covid-19) yayılmasının önlenmesi amacıyla ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi.

Malezya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında tedbirler arttırılıyor. Malezya Kralı Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah'ın, Başbakan Muhyiddin Yasin'in korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla olağanüstü hal ilan edilmesi yönündeki tavsiyesini kabul ettiği bildirildi. Saraydan yapılan açıklamada, "Al-Sultan Abdullah, Covid-19'un yayılmasının kritik bir aşamada olduğu ve olağanüstü hal ilanına ihtiyaç olduğu görüşünde" denildi. Başbakan Yasin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 1 Ağustos'a kadar seçimlerin yapılmayacağını duyurarak sokağa çıkma yasağının uygulanmayacağını ifade etti.

Malezya'da şu ana kadar 138 bin 224 korona virüs vakası kaydedilirken, 555 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

- Malezya'da salgına karşı OHAL ilan edildi
- Malezya'da salgına karşı OHAL ilan edildi
- Malezya'da salgına karşı OHAL ilan edildi
- Malezya'da salgına karşı OHAL ilan edildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Malezya'da salgına karşı OHAL ilan edildi - Son Dakika


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