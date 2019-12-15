Malezya'da sel baskını yaklaşık 4 bin kişiyi yerinden etti - Son Dakika
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Malezya'da sel baskını yaklaşık 4 bin kişiyi yerinden etti

6 saat önce

KUALA Malezya'nın güneyindeki Johor eyaleti genelinde meydana gelen sel baskınlarının ardından 3 bin 835 kişi evlerinden tahliye edildi.

Malezya'da sel baskını yaklaşık 4 bin kişiyi yerinden etti, System.String[]

KUALA Malezya'nın güneyindeki Johor eyaleti genelinde meydana gelen sel baskınlarının ardından 3 bin 835 kişi evlerinden tahliye edildi.

Eyalete bağlı Şehir İyileştirme ve Çevre Komitesi'nden yapılan açıklamada, 13 Aralık'tan bu yana meydana gelen sağanak yağışların sebep olduğu seller nedeniyle evini terk edenlerin sayısının 2 bin 853'ten 3 bin 835'e yükseldiği belirtildi.

Tahliye edilen eyalet sakinleri, güvenli bölgelere yerleştirildi.

Bölgede yağış ve sel tehlikesinin süreceği uyarısı yapıldı.

Malezya, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 07:00 Kaynak: AA
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