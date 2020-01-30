Son Dakika › Güncel › Malezya'da sel nedeniyle 211 kişi tahliye edildi - Son Dakika
Malezya'da sel nedeniyle 211 kişi tahliye edildi
1 saat önce
KUALA Malezya'nın güneyindeki Johor eyaletinde meydana gelen selin ardından 211 kişi evlerinden tahliye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:14 Kaynak: AA
KUALA Malezya'nın güneyindeki Johor eyaletinde meydana gelen selin ardından 211 kişi evlerinden tahliye edildi.
Johor Şehircilik ve Çevre Komitesi'nden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinden bu yana süren sağanağın ardından eyalete bağlı Kluang, Johor Baru, Pontian ve Kulai kentlerinde sel baskınları yaşandığı bildirildi.
Sellerin yaşandığı 4 şehirde sığınma alanı kurulduğunu belirten komite, şimdiye kadar tahliye edilen 211 kişinin bu bölgelere yerleştirildiğini açıkladı.
Sel baskınlarının sıkça yaşandığı Johor'da, geçen ay meydana gelen sellerin ardından 4 binden fazla kişi evlerinden tahliye edilmişti.
Son Dakika Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Ensar Vakfı'na bağış yapıldığı haberlerini doğruladı Son dakika: Akdeniz'de en büyüğü 5.4 olmak üzere 11 deprem meydana geldi Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "FETÖ'cü müsünüz?" sorusuna yanıt verdi Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Ortadoğu planına BMGK'da karşı çıkacak