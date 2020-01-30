Malezya'da sel nedeniyle 211 kişi tahliye edildi - Son Dakika
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Malezya'da sel nedeniyle 211 kişi tahliye edildi

1 saat önce

KUALA Malezya'nın güneyindeki Johor eyaletinde meydana gelen selin ardından 211 kişi evlerinden tahliye edildi.

Malezya'da sel nedeniyle 211 kişi tahliye edildi, System.String[]

KUALA Malezya'nın güneyindeki Johor eyaletinde meydana gelen selin ardından 211 kişi evlerinden tahliye edildi.

Johor Şehircilik ve Çevre Komitesi'nden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinden bu yana süren sağanağın ardından eyalete bağlı Kluang, Johor Baru, Pontian ve Kulai kentlerinde sel baskınları yaşandığı bildirildi.

Sellerin yaşandığı 4 şehirde sığınma alanı kurulduğunu belirten komite, şimdiye kadar tahliye edilen 211 kişinin bu bölgelere yerleştirildiğini açıkladı.

Sel baskınlarının sıkça yaşandığı Johor'da, geçen ay meydana gelen sellerin ardından 4 binden fazla kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:14 Kaynak: AA
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