Malezya'da siyasi liderler yeni hükumeti kurmaya çalışıyor - Son Dakika
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Malezya'da siyasi liderler yeni hükumeti kurmaya çalışıyor

6 saat önce

KUALA Malezya'da Başbakan Mahathir Muhammed'in dün istifa etmesi ve iktidar koalisyonu Umut İttifakı'nın (PH) dağılması üzerine siyasi liderler, ülkenin siyasi istikrarsızlık ortamından kurtulması için yeni hükumeti bir an önce kurmak istiyor.

Malezya'da siyasi liderler yeni hükumeti kurmaya çalışıyor, System.String[]

KUALA Malezya'da Başbakan Mahathir Muhammed'in dün istifa etmesi ve iktidar koalisyonu Umut İttifakı'nın (PH) dağılması üzerine siyasi liderler, ülkenin siyasi istikrarsızlık ortamından kurtulması için yeni hükumeti bir an önce kurmak istiyor.

İstifasının ardından aynı gün Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ın "geçici başbakan" olarak atadığı Mahathir, bu kapsamda bir grup siyasi parti yöneticisiyle görüşmelerde bulundu.

Başbakanlık açıklamasında, Mahathir'in gün içinde Halkın Adaleti Partisi (PKR) Genel Başkanı Enver İbrahim, Malezyalı Birleşik Yerli Partisi (PPBM) Genel Başkanı Muhyiddin Yasin ile eyalet temelli Birleşik Bumiputera Partisi (PBB) Genel Başkanı ve Sarawak Eyalet Lideri Patinggi Abang Johari Openg'i makamında kabul ederek, yeni hükumetin kurulmasına ilişkin müzakereler yaptığı belirtildi.

Mahathir'in, dün PKR'deki Enver İbrahim karşıtı kanadın liderliğini yapan ve dün partiden istifa eden Muhammed Azmin Ali ile de makamında görüştüğü bildirildi.

Öte yandan Mahathir'in yarın mecliste milletvekili bulunan diğer parti liderleriyle de makamında görüşeceği açıklandı.

Ülkenin bir an önce erken seçime gitmesi talebinde bulunuldu

Malezya Kralı Sultan Abdullah da yeni hükumetin kurulması çalışmaları kapsamında bugün parlamentodaki 90 milletvekiliyle tek tek görüşmeler yaptı.

Kraliyet Sarayı Istana Negara'dan yapılan açıklamada, Sultan Abdullah'ın bütün milletvekilleriyle birebir görüşmede bulunacağı belirtildi. Bundan önce muhalefette yer alan Milli Cephe (BN) koalisyonuna ait partiler de Malezya İslam Partisi (PAS) ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Partiler adına konuşan Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) Genel Sekreteri Annuar Musa, parlamentonun Kral tarafından feshedilmesi ve ülkenin bir an önce erken seçime gitmesi talebinde bulundu.

Annuar, "Hükumet kurmaya yönelik yeni planlar, halkın geleceğiyle kumar oynamaktır." dedi.

Erken seçim veya Mahathir'in başbakanlığında yeni hükumet

Mevcut siyasi krize dair Malezya basınındaki değerlendirmelerde, ülkenin önünde iki ihtimal bulunduğu belirtiliyor.

Mahathir'in kendi partisi PPBM ve Umut İttifakı partileriyle eyalet temelli küçük partileri bir araya getirerek yeni iktidar koalisyonu oluşturması ilk ihtimal olarak görülüyor.

İkinci ihtimalin ise Sultan Abdullah'ın, Mahathir'in tavsiyesiyle meclisi feshetmesi ve ülkenin erken seçime gitmesi olduğu ifade ediliyor.

Mahathir, dün başbakanlıktan istifa etmişti

23 Şubat'ta muhalefet partileri UMNO ve PAS'ın, PKR Genel Başkanı Enver İbrahim'i dışarıda bırakan bir koalisyon kurma çalışmaları üzerine Mahathir, dün başbakanlıktan istifa etmişti.

İstifasından kısa süre sonra Mahathir, liderliğini yaptığı partisi PPBM'deki başkanlık görevinden de ayrılmıştı.

Malezya basını, muhalefet partilerinin iktidar koalisyonu kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine Mahathir'in istifa ettiğini iddia etmişti.

Enver İbrahim ise Mahathir'in söz konusu planda yer almadığını ve isminin kullanıldığını öne sürmüştü. İbrahim, Mahathir'in yolsuzluklara bulaşmış UMNO ekibiyle çalışmamak için istifa ettiğini açıklayarak kendisine destek vermişti.

Enver İbrahim, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:56 Kaynak: AA
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