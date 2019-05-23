Malezya'da TİKA ve Türk Büyükelçiliğinden mültecilerle iftar - KUALA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği, Malezya Müslüman Gençlik Hareketi (ABIM) ile Malezya'da "Mültecilerle İftar" etkinliği düzenledi.Başkent Kuala Lumpu'daki İbn Haldun İleri Araştırma Enstitüsünde düzenlenen, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Malezya Ticaret Bakanı Seyfettin Nasution İsmail, TİKA'yı temsilen Fahri Burak Aydoğdu ve ABIM Başkanı Muhammed Raimi'nin katıldığı programda Arakanlı, Suriyeli ve farklı ülkelerden Malezya'ya gelen mülteci öğrencilere iftar verildi.İftardan önce konuşma yapan Büyükelçi Kavakcı, Türkiye'nin 3,6 milyon Suriyeli mülteciyi ağırladığına dikkati çekerek, "Türkiye, sadece 2017'de mültecilere yaptığı 8,2 milyar dolarlık yardımla dünyanın en büyük bağışçı ülkesi olmuştur." dedi.Kavakcı, karşılıksız iyilik yapmanın Türk milleti için yeni bir şey olmadığını vurgulayarak, "Bundan 500 yıl önce İspanya'da engizisyondan kaçan Yahudiler Osmanlı devletine sığınmışlardı. Aynı şekilde 1840'lı yıllarda İrlanda'da yaşanan yemek kıtlığında Osmanlı Devleti İrlanda'ya karşılıksız yardımda bulunmuştu. Yakın tarihte de İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi rejiminden kaçan çok sayıda Yahudiye Türkiye ev sahipliği yapmıştır." şeklinde konuştu."Arakanlıları ağırlamaya devam edeceğiz"Ticaret Bakanı Seyfettin, Malezya olarak Türkiye'nin mültecilere yardım alanında üstlendiği öncü role minnettar olduklarının altını çizdi.Malezya'da toplam 150 bin civarında Arakanlı mültecinin ağırlandığını anımsatan Seyfettin, "Malezya olarak bu kardeşlerimize sahip çıkmayı sürdüreceğimizi belirtiyor ve ülkelerindeki ayrımcı muameleden kaçarak mülteci konumuna düşen Arakanlıların durumunun bir an önce düzelmesi için dua ediyoruz." ifadesini kullandı.Seyfettin, ülkelerinde durumları düzelene kadar Arakanlıları ağırlamaya devam edeceklerini belirterek, Arakanlı mültecilere, "Malezya'yı ikinci eviniz gibi görün" dedi."Yüzlerce mülteciyle ramazanın bereketini yaşadık"Türk büyükelçiliği personelinin mültecilerle aynı masada yemeklerini paylaştığı iftarda Büyükelçi Kavakcı, masaları tek tek dolaşarak mülteci öğrencilerle sohbet etti.TİKA Uzmanı Fahri Burak Aydoğdu, iftarın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "TİKA olarak 58 ayrı ülkede 60 ofisimizde kalkınma yardımlarının yanı sıra pek çok ülkede insani yardım faaliyeti, özellikle ramazan ayı boyunca dünyanın dört bir yanında Müslüman kardeşlerimizle bir araya gelmek için iftar programları düzenlemeye gayret ediyoruz." dedi.Malezya'da en son 2017'de bir iftar programı düzenlediklerini belirten Aydoğdu, "Türkiye en fazla mülteci barındıran ve ilgilenen ülke. Biz de dünyanın bir başka ucuna, ülkemizden 10 bin kilometre uzağa gidip yine buradaki mülteci kardeşlerimizi bulduk. Suriyeli, Arakanlı yüzlerce mülteciyle aynı sofrada bir araya gelip onlarla ramazanın bereketini yaşadık. Bu bizim için çok büyük bir onur." şeklinde konuştu.