Malezya'da bir kamp alanında meydana gelen toprak kayması sonucu 16 kişi öldü, 17 kişi kayboldu - Son Dakika
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Malezya'da bir kamp alanında meydana gelen toprak kayması sonucu 16 kişi öldü, 17 kişi kayboldu

16.12.2022 11:03

Malezya'nın Selangor eyaletinde bulunan Batang Kali'de bir kamp alanında yaşanan toprak kayması sonucu 16 kişi öldü, 17 kişi kayboldu. Ekipler, arama kurtarma çalışmalarını hızlandırırken bölgeye giden yollara erişim engellendi.

Yetkililer, başkent Kuala Lumpur'un kuzeyindeki Selangor eyaletinde bulunan Batang Kali'deki kamp alanında heyelan oluştuğunu bildirdi.

16 KİŞİ ÖLDÜ, 17 KİŞİ KAYIP

Kamp alanında tahminen 94 Malezyalının bulunduğu, 16 kişinin hayatını kaybettiği ve 17 kişinin kayıp olduğu kaydedildi. Polis şefi Suffian Abdullah, hayatını kaybedenler arasında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu, yaralanan 7 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını söyledi. Bölgeye giden yollara erişim engellendi, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Malezya'da toprak kayması nedeniyle 16 kişi öldü
Malezya'da toprak kayması nedeniyle 16 kişi öldü
Malezya'da toprak kayması nedeniyle 16 kişi öldü
Malezya'da toprak kayması nedeniyle 16 kişi öldü
Kaynak: AA
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