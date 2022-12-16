Kamp alanında tahminen 94 Malezyalının bulunduğu, 16 kişinin hayatını kaybettiği ve 17 kişinin kayıp olduğu kaydedildi. Polis şefi Suffian Abdullah, hayatını kaybedenler arasında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu, yaralanan 7 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını söyledi. Bölgeye giden yollara erişim engellendi, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Malezya'da bir kamp alanında meydana gelen toprak kayması sonucu 16 kişi öldü, 17 kişi kayboldu - Son Dakika

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