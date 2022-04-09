Malezya'da Türk iş insanları ve öğrenciler MÜSİAD iftarında buluştu - Son Dakika
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Malezya'da Türk iş insanları ve öğrenciler MÜSİAD iftarında buluştu

09.04.2022 16:56
Malezya'da Türk iş insanları ve öğrenciler MÜSİAD iftarında buluştu

KUALA Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki iş insanları ve öğrenciler, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) düzenlediği iftar programında bir araya geldi.

KUALA Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki iş insanları ve öğrenciler, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) düzenlediği iftar programında bir araya geldi.

İftara Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı'nın yanı sıra büyükelçilik personeli, aileleri, iş insanları ve Kuala Lumpur'daki Türk öğrenciler katıldı.

İftara ev sahipliği yapan MÜSİAD Malezya Başkanı Sabri Yardımcı, "MÜSİAD Malezya olarak son iki yıldır beri salgın nedeniyle iftar programlarımızı gerçekleştiremiyorduk, bu sene iftar programını yapabilmek nasip oldu. Büyükelçimiz, elçilik personelimiz, akademisyen, öğrenci ve iş insanlarının katılımıyla iftar yapabilmenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD'ın bir görevinin de faaliyet gösterdiği ülkedeki Türkleri bir araya getirmek olduğunu belirten Yardımcı, iftar organizasyonuna katılım sağlayan misafirlere teşekkür etti.

Malezya'da Türk iş insanları ve öğrenciler MÜSİAD iftarında buluştu
Malezya'da Türk iş insanları ve öğrenciler MÜSİAD iftarında buluştu
Malezya'da Türk iş insanları ve öğrenciler MÜSİAD iftarında buluştu
Malezya'da Türk iş insanları ve öğrenciler MÜSİAD iftarında buluştu

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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Malezya, İftar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya'da Türk iş insanları ve öğrenciler MÜSİAD iftarında buluştu - Son Dakika


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