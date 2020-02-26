Malezya'da "Türkiye'de Ticaret ve Yatırım Fırsatları" semineri - Son Dakika
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Malezya'da "Türkiye'de Ticaret ve Yatırım Fırsatları" semineri

6 saat önce

KUALA Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, "Hedefimiz olan 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşabilmek için Malezya'dan ülkemize daha fazla yatırım bekliyoruz.

Malezya'da

KUALA Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, "Hedefimiz olan 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşabilmek için Malezya'dan ülkemize daha fazla yatırım bekliyoruz." dedi.

Malezyalı Üreticiler Federasyonu (FMM) tarafından Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, "Türkiye'de İş Yapma Semineri: Malezyalı Üreticiler için Ticaret ve Yatırım Fırsatları" konulu seminer düzenlendi.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Kavakcı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ASEAN Temsilcisi Ahmed Emre Büyükkılıç ve Türkiye ile Malezya'dan iş insanlarının katıldığı seminerde, katılımcılara Türkiye'deki iş ve yatırım imkanlarına ilişkin bilgi verildi. Seminerde, iki ülkeden iş insanları da bir araya geldi.

Seminerin açılışında konuşan FMM Başkan Yardımcısı Andrew Goh Boon Kim, Türkiye ile Malezya arasındaki ticari ilişkilere dair temel bilgiler verdi. Kim, iki ülkenin artan ticareti ve yatırımlarına vurgu yaptı.

Çin'de yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Çin'den Malezya'ya yatırımların azaldığına işaret eden Kim, "Türk yatırımcıların bu boşluğu doldurmak üzere ülkemize daha fazla yatırım yapmalarını bekliyoruz." dedi.

"Malezya'dan Türkiye'ye yönelik artan yatırımlardan son derece memnunuz"

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı da Türkiye'nin Malezya için Avrupa'ya açılan en karlı kapı olduğunu belirterek, 2015'te iki ülke arasında yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmasının ardından Malezya'dan Türkiye'ye yönelik artan yatırımlardan son derece memnun olduklarını ifade etti.

Kavakcı, serbest ticaret anlaşmasına rağmen Türkiye ile Malezya arasındaki ticaret hacminin henüz istenilen düzeye gelemediğini aktararak, "Hedefimiz olan 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşabilmek için Malezya'dan ülkemize daha fazla yatırım bekliyoruz. Malezya'da Türkiye ile bağlantınızı sağlayacak iş insanlarımız ve büyükelçiliğimizin ticari ataşeliğinde iki personelimiz var. İstediğiniz zaman gelin, arayın ve Türkiye'deki yatırım ortamına dair bilgi edinin." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ASEAN Temsilcisi Büyükkılıç ise Türkiye'deki iş ve yatırım fırsatlarına ilişkin bir sunum yaptı.

Büyükkılıç, sunumunda, Malezya vatandaşlarının Türkiye'de şirket kurma ve yatırım yapma kolaylıklarına değindi. Büyükkılıç, "Türkiye'de herhangi bir yerel ortağa ihtiyaç duymadan kısa zamanda şirket kurabilir ve 1 gün içinde banka hesabı açabilirsiniz. Bunun yanı sıra yabancı yatırımcılar ülkemizde yerel yatırımcılarla aynı hak ve imkanlara sahiptir." diye konuştu.

Malezya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:32 Kaynak: AA
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