Malezya'da Uluslararası Malayca Sempozyumu düzenlenecek - Son Dakika
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Malezya'da Uluslararası Malayca Sempozyumu düzenlenecek

21.04.2022 20:30
Malezya'da Uluslararası Malayca Sempozyumu düzenlenecek

KUALA Malezya Dil ve Kütüphane Konseyinin (DBP) gelecek ay Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Uluslararası Malayca Sempozyumu düzenleyeceği belirtildi.

KUALA Malezya Dil ve Kütüphane Konseyinin (DBP) gelecek ay Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Uluslararası Malayca Sempozyumu düzenleyeceği belirtildi.

DBP Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Awang Sariyan, yaptığı açıklamada, Malaycanın Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) ikinci resmi dili olarak kullanımını tartışmak üzere 22-24 Mayıs tarihlerinde Kuala Lumpur'da Uluslararası Malayca Sempozyumu düzenleneceğini söyledi.

Awang Sariyan, sempozyumun Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup'un önerisi üzerine planlandığını ifade etti.

Endonezya, Brunei, Kamboçya, Tayland ve diğer dost ülkeler de dahil olmak üzere tüm tarafların bu konuyu birlikte tartışabilmeleri için alan açmaya çalıştıklarını belirten Awang, "Elhamdülillah, ABD, Avrupa, Doğu Asya ve çevre ülkelerden katılacak konuşmacıların sayısı şimdiden onlarla ifade edilecek rakamlara ulaştı." dedi.

Awang, sempozyumun, Malezya, Endonezya, Brunei, Tayland ve Singapur'da konuşulan Malaycanın kullanımının artırılması ve ASEAN'ın ikinci resmi dili olarak kabul edilmesi hususunda mutabakata hizmet etmesini umduğunu dile getirdi.

Başbakan İsmail Sabri, Malaycanın uluslararası arenadaki kullanımını artırmak için ASEAN liderleriyle Malaycanın örgütün ikinci resmi dili olarak kullanılmasını görüşeceğini söylemişti.

Endonezya Eğitim, Kültür, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Nadiem Makarim, Ismail Sabri'nin Malaycanın iki ülke arasında ortak dil olmasının yanı sıra ASEAN'ın ikinci resmi dili olması teklifini reddetmişti.

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Kuala Lumpur, Endonezya, Malezya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya'da Uluslararası Malayca Sempozyumu düzenlenecek - Son Dakika


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