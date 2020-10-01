Malezya'da Uygur Türkleri ile dayanışma etkinliği - KUALA LUMPUR - Son Dakika

Malezya'da sivil toplum kuruluşları, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 71'inci yıl dönümünde, Uygur Türkleri ile dayanışma etkinliği yaptı.

Uygurlar için Malezya (M4U) koalisyonu altında bir araya gelen ve aralarında Malezya Küresel Barış Misyonu, Malezya Müslüman Gençlik Hareketi (ABIM), Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM) ve Malezya Hristiyanlar Birliği (ANCOM) kuruluşlarından yöneticilerin bulunduğu katılımcılar, başkent Kuala Lumpur'daki Çin Büyükelçiliği'nin önünde toplandı.

Kuruluş temsilcileri, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerini kınayan ortak bildiriyi, el dezenfektanı ve yüz maskesiyle birlikte Çin'in Kuala Lumpur Büyükelçisi Bay Tien'e vermek istedi. Büyükelçi Bay ise temsilcilerin karşısına çıkmayı reddetti.

İstanbul'da yaşayan Uygur Türkü, yaşadığı baskıları anlattı

Daha sonra medya ve kuruluş temsilcilerine özel yemek programıyla devam eden etkinlikte, İstanbul'da yaşayan Uygur Türkü Nursiman Abduraşid, ana vatanında ailesinin yaşadığı baskıları ve Türkiye'ye sığınma hikayesini video konferans yoluyla anlattı.

Çin polislerinin geçen yıl anne ve babasını terör suçuna karıştığı iddiasıyla hapse attığını belirten Abduraşid, uzun zamandır ailesinden haber alamadığını söyledi.

Etkinlik, 26 kuruluşun imzasını taşıyan ve Çin'in, Sincan Uygur bölgesindeki insan hakları ihlallerini protesto eden ortak basın açıklamasının okunmasıyla son buldu.

"Bu bizim için dini değil insani bir mesele"

AA muhabirine konuşan kuruluş temsilcilerinden ANCOM Yönetim Kurulu Üyesi Jason Leong, Malezyalı Hristiyanları temsilen burada bulunmaktan onur duyduğunu belirterek, "Bu bizim için dini değil insani bir mesele. Bu yüzden farklı etnik ve dini gruplardan 100'ün üzerinde kuruluşla birlikte Uygurlar için tek ses olduk." dedi.

Leong, bugün aynı anda 30'un üzerinde ülkede Uygur Türkleri'ne destek gösterileri yapıldığına dikkati çekerek, "Önceki yıllara göre sayımız daha kalabalık hale geldi. Uygurlar için Malezya koalisyonu olarak şimdiye kadar yaptığımız etkinlikler dünya genelinde Uygurlar'a moral verdi." diye konuştu.

Uygur Türkleri'ne yapılan muamelenin kültür soykırımıyla eşdeğer olduğunu savunan Leong, "Kaynaklara göre şu an bölgede yaklaşık 1 milyon kişi tutuklanıp kamplara gönderildi. Bu insanların bazıları salıveriliyor, bazılarından ise haber dahi alınamıyor. Bu uygulamalarla binlerce aile dağılıyor, çoğu aile mensubu ülke dışına gidip sığınmacı ve diaspora konumuna düşüyor." ifadelerini kullandı.

Leong, Uygur Türkleri'nin sorununun Filistin ve Arakan gibi sorunlardan ayrı olmadığını vurgulayarak, "Hristiyan bir kuruluş olarak ANCOM, Filistin ve Arakan sorunlarında da ezilenlerin yanında yer alıyor." diye konuştu.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki tartışmalı kamplar

Çin'de son yıllardaki Uygur Türkleri'nin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor. Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı ancak uluslararası kamuoyunun "yeniden eğitim kampları" şeklinde tanımladığı yerlerde Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 1 milyon kişinin tutulduğu tahmin ediliyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

Çin'in, bölgede yaşayan Müslüman Uygurlar'a, Çince dil eğitimiyle mesleki ve kültürel kurslar verdiğini öne sürdüğü kampların durumu hakkında net verileri paylaşmaması, uluslararası kamuoyunda derin kaygılara yol açıyor.