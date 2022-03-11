Malezya'da yaklaşık 100 bin çevrim içi dolandırıcılık vakası görüldü - Son Dakika

KUALA Malezya'da 2017-2021 yıllarında yaklaşık 100 bin çevrim içi dolandırıcılık vakasının görüldüğü bildirildi.

Malaymail'in haberine göre, Malezya Ticari Suçları Araştırma Dairesi (CCID), 2017-2021 yıllarındaki çevrim içi suçlara ilişkin verileri açıkladı.

Dairenin telekomünikasyon soruşturmaları müdür yardımcısı Supt Rozeni Ismail, söz konusu dönemde 30 binden fazla zanlının gözaltına alındığını ve yaklaşık 25 bin kişinin mahkemeye çıkarıldığını kaydetti.

Dairenin paylaştığı verilere göre, 2017-2021 yıllarında toplam 98 bin 607 çevrim içi dolandırıcılık rapor edildi. Bunlar yaklaşık 787 milyon dolara (3,3 milyar rinngit) tekabül ediyor.