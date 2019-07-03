Son Dakika Haberleri: Malezya'da çıkan yangında 86 ev kül oldu
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Malezya'da çıkan yangında 86 ev kül oldu

1 saat önce

Malezya'nın Borneo adasındaki Sabah eyaletinde çıkan yangın, 86 gecekonduyu kullanılamaz hale getirdi.

Malezya'da çıkan yangında 86 ev kül oldu, System.String[]

Malezya'nın Borneo adasındaki Sabah eyaletinde çıkan yangın sonucunda 86 gecekonduyu kullanılamaz hale geldi.

Devlet haber ajansı Bernama'da yer alan habere göre, eyalete bağlı Tawau kentindeki Kinabutan köyünde bu sabah yerel saatle 10.36'da yangın çıktı.

Yangın ihbarının üzerine bölgeye ulaşan 33 itfaiye erinin, köy sakinlerinin yardımıyla bir saat içinde alevleri kontrol altına aldığı bildirildi.

430 KİŞİ EVSİZ KALDI

Tuwau İtfaiye Birimi Şefi Sharudy Delamin, olayda toplam 86 gecekondunun kullanılamaz hale geldiğini belirterek, toplam 430 kişinin de evsiz kaldığını belirtti.

CAN KAYBI YOK

Sharudy, bir evin balkonundan çıkan alevin rüzgardan ötürü çevreye yayılması sonucu yangının büyüdüğünü ifade ederek, olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını vurguladı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:47 Kaynak: AA
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