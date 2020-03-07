Malezya'da yeni kabine haftaya belli olacak - Son Dakika
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Malezya'da yeni kabine haftaya belli olacak

6 saat önce

KUALA Malezya'da geçen ayki hükümet krizi ve Başbakan Mahathir Muhammed'in istifasının ardından Kral Sultan Abdullah Şah tarafından yeni başbakan olarak atanan Muhyiddin Yasin'in, yeni kabineyi haftaya belirleyeceği öne sürüldü.

Malezya'da yeni kabine haftaya belli olacak, System.String[]

KUALA Malezya'da geçen ayki hükümet krizi ve Başbakan Mahathir Muhammed'in istifasının ardından Kral Sultan Abdullah Şah tarafından yeni başbakan olarak atanan Muhyiddin Yasin'in, yeni kabineyi haftaya belirleyeceği öne sürüldü.

Malezya basınına bilgi veren ve ismini açıklamayan hükümet görevlisi, Başbakan Muhyiddin'in yeni kabineyi belirlemek için iktidar koalisyonundan partilerle görüşmeler yaptığını ve bakanlık talebinde bulunan isimleri değerlendirdiğini aktardı.

Hükümet görevlisi, Muhyiddin'in muhalefet partilerinden bazı isimlere de bakanlık teklifi götürdüğünü öne sürerek, özellikle ülke genelinde son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının kontrolsüz artışı sebebiyle eski Sağlık Bakanı Dzulkefly Ahmed'i yeniden bakanlığa getirmek istediğini iddia etti.

Diğer bakanlıklara hangi isimlerin getirilebileceği konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

Mahathir'in başbakanlıktan istifasının ardından hükümet krizi çıkmıştı

Kabine üyelerinin atanmasına ilişkin salı günü açıklama yapan Muhyiddin, başbakanlığını destekleyen Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) partisinde, hakkında yolsuzluk soruşturması yürütülen isimlerin kabineye girmeyeceğini belirterek, "Kabinede, temiz ve liyakatlı isimler yer alacak." ifadesini kullanmıştı.

Malezya'da 23 Şubat'ta muhalefet partilerinin yeni iktidar koalisyonu kurma çabası ve 24 Şubat'ta Mahathir Muhammed'in başbakanlıktan istifasının ardından hükümet krizi çıkmıştı.

Sultan Abdullah'ın 29 Şubat'ta Muhyiddin'i başbakan atamasıyla hükümet boşluğu dolmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:12 Kaynak: AA
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