Son Dakika Haberleri: Malezya'da yıldırım çarpması sonucu 3 kişi öldü
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Malezya'da yıldırım çarpması sonucu 3 kişi öldü

1 saat önce

KUALA Malezya'da bir tarlaya düşen yıldırım, aynı aileden 3 kişinin ölümüne yol açtı.

Malezya'da yıldırım çarpması sonucu 3 kişi öldü, System.String[]
KUALA Malezya'da bir tarlaya düşen yıldırım, aynı aileden 3 kişinin ölümüne yol açtı.
Malezya basınında yer alan haberlere göre Negeri Sembilan eyaletine bağlı Bahau kentinde, keçilerini otlatan bir aile, aniden bastıran fırtınanın ardından tarlaya düşen yıldırımdan etkilendi. Yıldırım düşmesi sonucu anne, baba ve 3 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti, 12 yaşındaki çocukları ise yaralandı. Olayda ailenin köpeği de öldü.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:18 Kaynak: AA
Malezya, Güncel
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