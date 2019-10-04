Malezya'da yolsuzluğu bildiren memurlara 7 bin dolar ödül verilecek

Malezya'da hükümet, devlet dairelerinde görevi kötüye kullanma ve yolsuzluğu ifşa eden memurlara 7 bin dolara kadar ödül verecek.



Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hazine Bakanı Lim Guan Eng, hükümetin yolsuzlukla mücadelesinin kalıcılığı ve dürüst iş ahlakının desteklenmesi için çalıştığı birimde yolsuzluk veya usulsüzlük tespit edip yetkililere bildiren devlet memurlarına "Dürüstlük ve Şahsiyet Ödülü" takdim edileceğini belirtti.