Malezya'da yolsuzluğu bildiren memurlara 7 bin dolar ödül verilecek
32 dakika önce
Malezya'da hükümet, devlet dairelerinde görevi kötüye kullanma ve yolsuzluğu ifşa eden memurlara 7 bin dolara kadar ödül verecek.
Malezya'da hükümet, devlet dairelerinde görevi kötüye kullanma ve yolsuzluğu ifşa eden memurlara 7 bin dolara kadar ödül verecek.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hazine Bakanı Lim Guan Eng, hükümetin yolsuzlukla mücadelesinin kalıcılığı ve dürüst iş ahlakının desteklenmesi için çalıştığı birimde yolsuzluk veya usulsüzlük tespit edip yetkililere bildiren devlet memurlarına "Dürüstlük ve Şahsiyet Ödülü" takdim edileceğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:01
MHP'li Semih Yalçın: MHP, dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanılacak Cinsel istismar davalarında yeni dönem Bakan Soylu uyardı: Çakar yasağında tavizsiz olacağız kimse kusura bakmasın Bakan Selçuk: Üniversite hastanelerine 450 milyon liralık ek ödeme yapacağız