Malezya'da yolsuzluk skandalı: Eski Başbakan Rezak'ın üvey oğlu Rıza hakim karşısında
1 saat önce
Malezya'da, adı yolsuzluk skandalına karışan eski başbakan Necip Rezak'ın üvey oğlu ile bir film yapımcısı kara para aklama suçlamasıyla yargılanıyor. Hakkında beş ayrı suçlama bulunan Rezak'ın üvey oğlu Rıza Aziz, Kamu Kalkınma Fonu'ndan (1MDB) 248 milyon doları zimmetine geçirmekle itham ediliyor.
Malezya
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:22
'da, adı yolsuzluk skandalına karışan eski Başbakan Necip Rezak
'ın üvey oğlu ile bir film yapımcısı kara para aklama suçlamasıyla yargılanıyor.
Hakkında beş ayrı suçlama bulunan Rezak'ın üvey oğlu Rıza Aziz
, Kamu Kalkınma Fonu'ndan (1MDB) 248 milyon doları zimmetine geçirmekle itham ediliyor.
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