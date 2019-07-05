Son Dakika Haberleri: Malezya'da yolsuzluk skandalı: Eski Başbakan Rezak'ın üvey oğlu Rıza hakim karşısında
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Malezya'da yolsuzluk skandalı: Eski Başbakan Rezak'ın üvey oğlu Rıza hakim karşısında

1 saat önce

Malezya'da, adı yolsuzluk skandalına karışan eski başbakan Necip Rezak'ın üvey oğlu ile bir film yapımcısı kara para aklama suçlamasıyla yargılanıyor. Hakkında beş ayrı suçlama bulunan Rezak'ın üvey oğlu Rıza Aziz, Kamu Kalkınma Fonu'ndan (1MDB) 248 milyon doları zimmetine geçirmekle itham ediliyor.

Malezya'da yolsuzluk skandalı: Eski Başbakan Rezak'ın üvey oğlu Rıza hakim karşısında, System.String[]
Malezya'da, adı yolsuzluk skandalına karışan eski Başbakan Necip Rezak'ın üvey oğlu ile bir film yapımcısı kara para aklama suçlamasıyla yargılanıyor.

Hakkında beş ayrı suçlama bulunan Rezak'ın üvey oğlu Rıza Aziz, Kamu Kalkınma Fonu'ndan (1MDB) 248 milyon doları zimmetine geçirmekle itham ediliyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:22 
necip rezak, malezya, Dünya
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