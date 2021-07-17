Malezya'da yüz yüze eğitim 1 Eylül'de yeniden başlayacak - Son Dakika

KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle mayısta çevrim içi eğitime geçen okulların, 1 Eylül itibarıyla yüz yüze eğitime yeniden başlayacağı duyuruldu.

Malezya Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, eğitim kurumlarındaki öğretmenlerle idarecilerin yüzde 61'inin, okul personelinin ise yüzde 46'sının birinci doz aşılarını yaptırdığı belirtilerek "Aşılama oranını dikkate alarak Bakanlık, 1 Eylül'de okulların yüz yüze eğitime geçmesine karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Kovid-19 vakalarının, ilerleyen aylardaki seyrine bağlı olarak yüz yüze eğitime başlama tarihinin değişebileceği vurgulandı.

6 Mayıs'ta yüz yüze eğitime yeniden ara verilmişti

Malezya'da Mart 2020'de salgının ülkeye girmesiyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş ve eğitim çevrim içi yapılmıştı.

15 Temmuz 2020'den itibaren yüz yüze eğitime yeniden başlamıştı.

Bu yıl mayıstan itibaren Kovid-19 vakalarının yükselmesi üzerine okullar 6 Mayıs'ta yüz yüze eğitime yeniden ara vermişti.

Bugüne dek 905 bin 851 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da, virüs kaynaklı can kaybı sayısı 6 bin 728'e ulaştı.