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Malezya'da yüzlerce Çin vatandaşı internet dolandırıcılığından gözaltına alındı
6 saat önce
Malezya'da internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yüzlerce Çin vatandaşı gözaltına alındı
Malezya'da internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yüzlerce Çin vatandaşı gözaltına alındı.
Polis Teşkilatına bağlı Göç İdaresinin sosyal medya hesabında yayımlanan açıklamada, Selangor eyaletine bağlı Cyberjaya kentinde 1000'e yakın Çin vatandaşının internet üzerinden dolandırıcılık yapan bir çete kurdukları gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:34
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