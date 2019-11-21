Son Dakika Haberleri: Malezya'da yüzlerce Çin vatandaşı internet dolandırıcılığından gözaltına alındı
Son Dakika Dünya Malezya'da yüzlerce Çin vatandaşı internet dolandırıcılığından gözaltına alındı - Son Dakika Dünya

Malezya'da yüzlerce Çin vatandaşı internet dolandırıcılığından gözaltına alındı

6 saat önce

Malezya'da internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yüzlerce Çin vatandaşı gözaltına alındı

Malezya'da yüzlerce Çin vatandaşı internet dolandırıcılığından gözaltına alındı, System.String[]

Malezya'da internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yüzlerce Çin vatandaşı gözaltına alındı.


Polis Teşkilatına bağlı Göç İdaresinin sosyal medya hesabında yayımlanan açıklamada, Selangor eyaletine bağlı Cyberjaya kentinde 1000'e yakın Çin vatandaşının internet üzerinden dolandırıcılık yapan bir çete kurdukları gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Malezya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:34 
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