Malezya'daki Dev Hortum Yürekleri Ağza Getirdi
22 dakika önce
- Malezya'nın Penang Adası'nda çıkan ve yerleşim alanlarına kadar ilerleyen dev hortum yürekleri ağza getirdi.
- Malezya
'nın Penang Adası'nda çıkan ve yerleşim alanlarına kadar ilerleyen dev hortum yürekleri ağza getirdi.
Malezya'nın kuzeybatısında yer alan Penang eyaletine bağlı Penang Adası açıklarına çıkan hortum yaklaşık 15 dakika sürdü ve yerleşim alanlarının olduğu bölgede son buldu.
Hortumda çok sayıda evde maddi hasar meydana gelirken, hortum bir çok amatör kamera tarafından kaydedildi.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:39 Kaynak: DHA
Pentagon'dan Açıklama: Türkiye'ye F-35 Parçalarının Teslimatını Askıya Aldık
Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu!
Ekrem İmamoğlu'nun Yıllar Öncesine Ait Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu!
ABD Dışişleri Bakanlığı Yerel Seçimlere İlişkin Açıklama Yaptı, Türkiye Anında Yanıt Verdi