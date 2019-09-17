Son Dakika Haberleri: Malezya'daki hava kirliliği
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Malezya'daki hava kirliliği

43 dakika önce

KUALA Malezya'nın güneyi ile Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarının kuzeyinde çıkan orman yangınlarının sebep olduğu duman bulutları ve hava kirliliği nedeniyle ülke genelinde 468 okul tatil edildi.

Malezya'daki hava kirliliği, System.String[]

KUALA Malezya'nın güneyi ile Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarının kuzeyinde çıkan orman yangınlarının sebep olduğu duman bulutları ve hava kirliliği nedeniyle ülke genelinde 468 okul tatil edildi.

Malezya basınında yer alan haberlere göre hava kalitesinin "aşırı sağlıksız" seviyesine indiği Sarawak ve Selangor eyaletlerinde yerel yönetimler, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verilmesi yönünde karar aldı.

Yetkililerden yapılan açıklamalara göre Sarawak'ta 298, Selangor'da170 okul tatil edildi.

Malezya Meteoroloji Biriminden dün yapılan açıklamada, Selangor'un bazı bölgelerinde hava kirliliği indeksinin 200'ün üzerine çıktığı, Sarawak'ta ise bu rakamın 248 olarak kaydedildiği belirtilmişti.

Malezya'nın güney kesimleri ile Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarındaki orman yangınları temmuz sonundan bu yana sürüyor.

Kalimantan, Malezya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:46 Kaynak: AA
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