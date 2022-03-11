Malezya'daki heyelanda 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Malezya'daki heyelanda 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

11.03.2022 07:38
Malezya'daki heyelanda 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

KUALA Malezya'nın Selangor eyaletine bağlı Ampang bölgesinde dün şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

KUALA Malezya'nın Selangor eyaletine bağlı Ampang bölgesinde dün şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Selangor İtfaiye ve Kurtarma Dairesinin verdiği bilgiye göre, etkili yağışların neden olduğu heyelandan 15 ev ve 10 araç etkilendi.

Tamamen enkaz altında kalan 2 ev ve çevresindeki arama kurtarma çalışmaları sonucu 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

Dün enkaz altında kalan bir kişi ekipler tarafından kurtarılmıştı.

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Tragger, İtfaiye, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya'daki heyelanda 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malezya'daki heyelanda 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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