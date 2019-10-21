Malezya'daki Küresel İnsansız Hava Araçları Konferansı

KUALA Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Küresel İnsansız Hava Aracı (İHA) Konferansı düzenlendi.

Malezya Uluslararası Ticaret ve Sergi Merkezi'nde yapılan ve çok sayıda İHA ve savunma sanayi şirketi temsilcilerinin katıldığı konferansta, İHA teknolojisindeki gelişimin ulusal güvenlik, insani yardım, afet yönetimi, havacılık, ulaşım gibi alanlardaki etkileri tartışıldı.

Dünya genelinde doğal afet ve insani krizlerin, değişen iklim şartları nedeniyle artış göstereceğinin belirtildiği etkinlikte, İHA teknolojisindeki gelişimin bu afet ve krizler karşısında etkili çözümler sunabilme ihtimali konuşuldu.

Panelistlerden Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler firmasını temsilen İş Geliştirme Direktörü Metin Erdoğan ve İstanbul Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Birimi Öğretim Üyesi Dr. İsmail Bayezit, Türk üretimi İHA'ların kalitesi ve savunma sanayisinde oynadığı önemli role değindi.

Konferansın ardından AA muhabirine konuşan Erdoğan, etkinlik kapsamında tarım ve arama kurtarma faaliyetlerinin İHA'lar ile ilişkisine dair çeşitli bilgiler verildiğini aktararak, "Bizler de ülkemizde geliştirilen insansız hava araçları ve bu araçların eğitimde ve askeri alanda kullanımlarıyla ilgili genel bilgiler verdik, bu kapsamda merak edilen soruları cevaplandırmaya çalıştık." dedi.

Türkiye'nin İHA alanında kabiliyetleri anlatıldı

Katılımcılar ve İHA sektörüyle uğraşan şirketlerden olumlu tepkiler aldıklarını vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'nin kabiliyetlerini anlatmak açısından faydalı bir konferans oldu. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde bu tip benzeri etkinliklerin yine gerçekleşmesi durumunda Malezya'ya yine gelmeyi ve Malezya silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türkiye'nin bütün ilgili ürünleri hakkında bilgi vermek için buraya yeniden gelmeyi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Bir diğer panelist Dr. İsmail Bayezit ise katılımcılara İHA sisteminin üniversitelerdeki eğitim programlarına nasıl dahil edileceği üzerine bilgilendirmede bulunduğunu vurgulayarak, "Özellikle bu endüstrinin üniversiteler ile iş birliğinin hem Malezya'da hem de Güneydoğu Asya'da zayıf olduğunu ve bu alanda nasıl gelişimin sağlanabileceğini tartıştık." ifadelerini kullandı.

Dr. Bayezit, Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) protokolü kapsamında Türkiye'nin Malezya'daki Malaya Üniversitesi ile imzaladığı iş birliğinin bu alanda güzel örneklik teşkil ettiğinin altını çizerek, "Malaya Üniversitesi örneğini öne çıkararak bir sunum gerçekleştirdik. Endüstri ve üniversiteler dahilinde İHA teknolojisinin gelişimi üzerine iş birliğinin nasıl yapılacağını müzakere ettik. Nihai olarak endüstride çalışan bazı katılımcılardan güzel cevaplar aldık." dedi.