Malezya'daki metro treni kazasında yaralanan 6 kişinin durumu kritik - Son Dakika

Malezya'daki metro treni kazasında yaralanan 6 kişinin durumu kritik

KUALA Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki metro hattında iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 213 kişiden 6'sının durumunun kritik olduğu belirtildi.

KUALA Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki metro hattında iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 213 kişiden 6'sının durumunun kritik olduğu belirtildi. Federal Bölgeler Bakanı Annuar Musa, sosyal medyada yaptığı açıklamada, dünkü kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan yolcuların durumuna dair bilgi verdi. 6 kişinin durumunun kritik olduğunu belirten Annuar, bu kişilerden 3'ünün entübe edildiğini bildirdi. Annuar, 15 kişinin durumunun hayati tehlikeyi atlattığını, 43 yaralının da durumunun iyi olduğunu ve hastane tedavisinin sürdüğünü duyurdu. Ulaştırma Bakanlığı, kazada yaralanan yolcuların her birine 1000 Malezya Ringgiti (2 bin 25 TL) nakit yardımı yapılacağını açıkladı. Kuala Lumpur'daki ana metro hattı LRT'nin KLCC durağında yolcu taşıyan şoförsüz tren, karşıdan gelen boş trenle çarpışmış ve kazada 213 yolcu yaralanmıştı. Ulaştırma Bakanlığı, çarpışmanın iletişim sorunundan kaynaklandığını belirtirken polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Son Dakika

Bakan Soylu'nun canlı yayını sonrası vatandaşlar destek için Habertürk binasının önünde toplandı

Bakan Soylu'dan Mehmet Ağar'ın dayısıyla ilgili çarpıcı sözler: Belimde silahla 3 ay geçirdim

Sedat Peker, Süleyman Soylu'nun canlı yayındaki sözlerine Twitter'dan yanıt verdi

Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li şirket yöneticisiyle görüşecek! Aralarında Microsoft ve Netflix de var

Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti

İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak

İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor!