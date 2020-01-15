Malezya'daki seminerde İslam dünyasındaki bölünmeler konuşuldu - KUALA - Son Dakika

Malezya Uluslararası Yüksek İslam Araştırmaları Enstitüsünde (IAIS) "İslam Dünyasındaki Bölünmeler: Sorunlar ve Görüşler" semineri düzenlendi.

Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulunun (MAPIM) himayesinde yapılan ve farklı ülkelerden bilim insanlarının katıldığı "İslam Dünyasındaki Bölünmeler: Sorunlar ve Görüşler" seminerinde, İslam ülkelerinde aşırılık ve terör faaliyetleriyle mücadele, İslamofobi sorunu ve Müslüman dünyadaki tekfirci akımlar değerlendirildi.

MAPIM Genel Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid, İslam'ın terörize edilmesi ve küresel İslamofobi üzerine yaptığı konuşmasında, Batı ülkelerinin İslam'ın imajını zedelemek için Orta Doğu'daki terör yapılanmalarını desteklediğini belirtti.

Mohd Azmi, "DEAŞ ve El Kaide gibi yapılanmalar kendiliğinden oluşmadı, bunlar bir şekilde yaratıldı. Başta ABD olmak üzere Batı güçleri, bu organizasyonları öne sürerek İslam'ı korku dini olarak göstermeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Buna karşı İslam dünyasının ayrılıklara düşmemesi gerektiğine dikkati çeken Mohd Azmi, "Malezya'da toplam 6 bin 311 cami ve 7 binin üzerinde kayıtlı mescitler var. Bu camilerin imamlarını yeniden eğitip, cemaatlerine birlik şuuru aşılamalarını sağlamalıyız." dedi.

"Son yüzyıla Müslüman dünyadaki bölünmeler damgasını vurmuştur"

Adil Dünya İçin Uluslararası Hareket kuruluşunun Başkanı Dr. Chandra Muzaffar, İslam dünyasındaki bölünmelerde emperyalizm ve aşırı fikirlerin rolüne değindi.

Chandra, "Özellikle dünya tarihinin son yüzyılına, İslam dünyasındaki bölünmeler ve iç savaşlar damgasını vurmuştur. Batı'nın emperyalist politikaları ve İslam dünyasındaki aşırı fikirler, Müslümanların inşa ettiği büyük medeniyeti zarara uğratmıştır." ifadelerini kullandı.

İran Uluslararası Al-Mustafa Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Hasan Zamani, Malezya Filistin Kültür Organizasyonu (PCOM) Genel Başkanı Dr. Muslim İmran ve Malezya Bilim Üniversitesi Siyaset Bilimi Öğretim Görevlisi Prof. Ahmed Fevzi Abdul Hamid de seminerde konuştu.

"Fanatik görüşlerin Filistin toplumu nezdinde herhangi bir karşılığı yok"

PCOM Genel Başkanı İmran, etkinliğin ardından AA muhabirine, İsrail'in İslam dünyası üzerindeki bölücülük faaliyetlerini öne çıkardığını belirterek, "İsrail, direk veya dolaylı olarak Filistin'i aşırı fikirleri yayarak bölmeye çalışsa da bu tür fanatik görüşlerin Filistin toplumu nezdinde herhangi bir karşılığı yok." açıklamasında bulundu.

Aşırı grupların sadece Müslüman dünyada bulunmadığının altını çizen İmran, şunları söyledi:

"İsrail tarafından desteklenen çok sayıda fanatik Yahudi gruplar var. İsrail hükümeti de bir yandan devlet terörünü desteklemeyi sürdürüyor. Eğer ümmet, diyalog ve birlikte hareket etmek için fırsatlar oluşturursa İsrail'in aşırı politikalarının son bulacağını düşünüyorum."

"Malezya, Türkiye ve İran'ın bir araya gelmesi değişiklikleri tetikleyebilir"

Prof. Ahmed Fevzi ise bu tür etkinliklerin, Müslüman dünya için aydınlatıcı nitelik taşıdığını vurgulayarak, "İslam dünyasının sorunlarının anlaşılması için Müslüman alim ve akademisyenlerin daha çok katkı sağlaması lazım. Müslümanlar olarak bir reforma ihtiyaç duyduğumuz ortada." dedi.

Müslümanların sürekli geçmişteki başarılarıyla övünmesinin çözüm olmadığının altını çizen Ahmed Fevzi, şunları kaydetti:

"Günümüzde çok sayıda sorunun çözümsüz kaldığı gerçeğini de inkar etmemek gerekiyor. Dolayısıyla sorunlarımız olduğunu kabul etmeliyiz. Malezya, Türkiye ve İran gibi İslam ülkelerinden liderlerin son dönemde sıkça bir araya gelmesi birtakım değişiklikleri tetikleyebilir."